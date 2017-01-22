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Контрразведка США расследовала контакты советника Трампа с Россией

23.01.2017 06:12 — Новости Мира | Tut.by  
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Американские спецслужбы провели расследование контактов Майкла Флинна, который стал советником по национальной безопасности при президенте Дональде Трампе, с представителями России. О ее результатах не сообщается.


Майкл Флинн. Фото: Reuters

Контрразведка США исследовала контакты советника по национальной безопасности в администрации президента США Майкла Флинна с представителями российской стороны. Об этом газете The Wall Street Journal рассказали источники, знакомые с ситуацией.

​Как пишет WSJ, расследованием связей Флинна занимались ФБР, ЦРУ и Агентство национальной безопасности (АНБ)  США. Они стремились «установить характер контактов Флинна с представителями России и выяснить, проводились ли такие контакты в нарушение закона».

Однако собеседники издания не смогли рассказать точно, когда контрразведка начала расследование, выявило ли она какие-либо улики и продолжается ли расследование сейчас. 

 
 
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Американские спецслужбы провели расследование контактов Майкла Флинна, который стал советником по национальной безопасности при президенте Дональде Трампе, с...

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