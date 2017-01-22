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Контрразведка США расследовала контакты советника Трампа с Россией
23.01.2017 06:12 — Новости Мира | Tut.by
Американские спецслужбы провели расследование контактов Майкла Флинна, который стал советником по национальной безопасности при президенте Дональде Трампе, с представителями России. О ее результатах не сообщается.
Контрразведка США исследовала контакты советника по национальной безопасности в администрации президента США Майкла Флинна с представителями российской стороны. Об этом газете
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Американские спецслужбы провели расследование контактов Майкла Флинна, который стал советником по национальной безопасности при президенте Дональде Трампе, с...
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