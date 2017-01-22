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Казна Гамбии оказалась пуста после изгнания бывшего президента

23.01.2017 06:31 — Новости Мира | Tut.by  
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Государственная казна Гамбии оказалась пуста после ухода в отставку президента Яйя Джамме, изгнанного из страны. Об этом заявил в воскресенье, 22 января, новый глава государства Адаме Бэрроу, передает Reuters.


Яхья Джамме. Фото: Reuters

«Согласно информации, которую мы получили, денег в казне нет. Это то, что нам было сказано. Завтра после моего фактического вступления в должность мы уточним все это», — сказал Бэрроу.

Ранее 22 января воинский контингент Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) под приветствия местных жителей вступил в столицу Гамбии город Банжул и занял президентский комплекс.

21 января Яйя Джамме покинул Гамбию и отправился в изгнание в Экваториальную Гвинею. Перед этим он под давлением мирового сообщества ушел в отставку и уступил власть победителю президентских выборов Адаме Барроу.

Джамме, проигравший в декабре президентские выборы Барроу, должен был передать власть Барроу 19 января, однако вместо этого ввел в стране режим чрезвычайного положения, хотя ранее признал свое поражение.

Мировое сообщество, которо притязаний Джамме не одобрило, соседи Гамбии начали военное вмешательство. В четверг, 19 января, в гамбийском посольстве в сенегальской столице Дакаре прошла инаугурация Барроу. В тот же день воинский контингент ЭКОВАС нанес удары по военным объектам Гамбии, не встретив сопротивления. В ночь на 20 января Сенегал и Нигерия заявили о вводе своих войск в эту страну.

Совбез ООН за несколько часов до этого единогласно принял резолюцию в поддержку Барроу, которая позволяет ЭКОВАС делать все необходимое, чтобы убедиться в смене власти в Гамбии.

 
 
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22 января воинский контингент Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) под приветствия местных жителей вступил в столицу Гамбии город Банжул и...

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