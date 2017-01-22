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Выжившая после схода лавины в Италии: нам приходилось есть лед

23.01.2017 08:03 — Новости Мира | Tut.by  
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Одна из выживших в результате схода лавины на отель Rigopiano в Италии рассказала местной прессе о том, как она пережила 58 часов под снежными завалами.


Фото: Reuters

По словам 22-летней Джорджии Галасси, ей приходилось есть снег и лед, чтобы справиться с жаждой.

Галасси — одна из девяти человек, которых удалось спасти. Есть надежда, что удастся найти других выживших, говорят спасатели. Пропавшими сейчас числятся 24 человека. Обнаружено пять тел погибших.

По словам властей, лавина — общим весом около 120 тыс. тонн — накрыла отель на скорости примерно 100 км/ч.

Плохие погодные условия затрудняют работу спасателей.

Лавина погребла под собой гостиницу около 17:00 по местному времени (16:00 по Гринвичу) в среду, 18 января.

Многие постояльцы находились на первом этаже, ожидая эвакуации из-за произошедшего ранее землетрясения.

Тьма, голоса выживших и жажда

В момент схода лавины студентка Джорджия сидела на диване в лобби отеля вместе со своим женихом, 25-летним Винченцо Форти.

«Все вокруг начало рушиться, и я ничего не понимала», — рассказала она газете Corriere della Sera.

Когда она пришла в себя, она поняла, что лобби превратилось в подобие купола с четырьмя пещерами.

Она подумала, что отель ушел глубже в землю.

«Там была кромешная тьма. Снаружи не доносилось ни звука. Наши голоса отдавались эхом», — рассказала она.

Джорджия услышала голос женщины, которая звала своего жениха, а потом крики и стоны мужчины из Рима, который повредил руку. Еще одна женщина прижимала к себе сына и звала дочь.

«Все дети очень хорошо себя вели, я вообще не слышала, чтобы кто-то из них плакал», — рассказала Джорджия.

В надежде на спасение

Сама она много плакала. Ее жених, однако, не терял надежды.

«Он нас поддерживал. Иногда он начинал напевать песню, чтобы успокоить нас», — сказала Джорджия.

По ее словам, им было нечего есть. «Ничего не было. Единственное, что мы ели, — лед. Его было много, и это поддерживало наши силы».

«Я потеряла счет времени, до сих пор мне трудно определить, сколько времени прошло. Но думаю, что все это тянулось пару дней, может быть и дольше», — говорит она. На самом деле Джорджия провела в заточении 58 часов.

В 11:00 по местному времени (10:00 по Гринвичу) в пятницу послышался механический звук, а вслед за ним голоса людей.

«Я Джорджия, я жива», — по словам выжившей девушки, это были самые прекрасные слова в ее жизни, которые она когда-либо произносила.

В течение последних месяцев в Италии было несколько сильных землетрясений. С августа по октябрь прошлого года на Апеннинах трижды были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 6 баллов.

Эксперты предполагают, что напряжение на геологические пласты передалось на ряд разломов в горах Италии, что и привело к недавним землетрясениям.

Видеофакт. Как спасали выживших из накрытого лавиной итальянского отеля

 
 
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"Все вокруг начало рушиться, и я ничего не понимала", - рассказала она.

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