Президент США Дональд Трамп не будет обнародовать свою налоговую декларацию. Об этом советник главы американского государства Келлиан Конуэй заявила в воскресенье, 22 января, в интервью ABC News , добавив, что никому из избирателей «не было до этого дела».



Дональд Трамп. Фото: Reuters

«Людей это не беспокоило. Они проголосовали за него. Хотелось бы прояснить: большинство американцев сейчас заботит только то, как будут выглядеть их декларации в период президентства Трампа, а не как выглядит его», — подчеркнула она, делая отсылку к предвыборным обещаниям республиканца ослабить налоговое бремя для американских граждан.

Между тем на сайте Белого дома размещена петиция, в которой содержатся призывы к Трампу немедленно обнародовать сведения о его налоговой отчетности. На момент написания материала подписи под документом поставили 230 тысяч 993 человека. Таким образом порог в 100 тысяч подписей за месяц, необходимый, чтобы Белый дом согласился рассмотреть обращение, не только достигнут, но и превышен почти в два раза.

Также новейший опрос, проведенный по заказу газеты The Washington Post и телекомпании ABC, свидетельствует о том, что с аналогичными требованиями к главе государства выступают 74 процента американских респондентов, включая 53 процента республиканцев.

Сам Трамп в ходе предвыборной кампании утверждал, что не может опубликовать свою налоговую отчетность, пока по ней не будет завершен аудит.