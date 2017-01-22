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Боевики ИГ сделали из христианской церкви в Ираке штаб военной подготовки детей
23.01.2017 13:24 — Новости Мира | Tut.by
Боевики «Исламского государства» (ИГ) превратили христианскую церковь в иракском городе Тель-Кайф, расположенном неподалеку от Мосула, в штаб военной подготовки детей. Об этом в воскресенье, 23 января, сообщает Rudaw со ссылкой на очевидцев.
Отмечается, что большинству обучавшихся в центре едва исполнилось 15 лет. Многих из них тайно привозили в Тель-Кайф из Мосула. Тренировки, как правило, занимали от 15 до 20 дней.
«ИГ сделало из церкви штаб имени Абу Тальха аль-Ансари (сподвижник пророка Мухаммеда. — Прим. „Ленты.ру“). Они знали, что авиация не бомбит церкви», — рассказал один из собеседников издания.
По его словам, дети, обучавшиеся в центре, затем сразу отправлялись на поле боя. Они говорили, что «собираются на небо». В настоящее время боевики не контролируют Тель-Кайф.
Наземная военная операция по освобождению Мосула
Мосул — второй по величине город Ирака, неофициальная столица иракских территорий, подконтрольных террористической группировке ИГ.
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"Они знали, что авиация не бомбит церкви", - рассказал один из собеседников издания.
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