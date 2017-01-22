Боевики «Исламского государства» (ИГ) превратили христианскую церковь в иракском городе Тель-Кайф, расположенном неподалеку от Мосула, в штаб военной подготовки детей. Об этом в воскресенье, 23 января, сообщает Rudaw со ссылкой на очевидцев.



Фото: Reuters

Отмечается, что большинству обучавшихся в центре едва исполнилось 15 лет. Многих из них тайно привозили в Тель-Кайф из Мосула. Тренировки, как правило, занимали от 15 до 20 дней.

«ИГ сделало из церкви штаб имени Абу Тальха аль-Ансари (сподвижник пророка Мухаммеда. — Прим. „Ленты.ру“). Они знали, что авиация не бомбит церкви», — рассказал один из собеседников издания.

По его словам, дети, обучавшиеся в центре, затем сразу отправлялись на поле боя. Они говорили, что «собираются на небо». В настоящее время боевики не контролируют Тель-Кайф.

Наземная военная операция по освобождению Мосула началась 17 октября 2016 года. В ней принимают участие подразделения регулярной армии Ирака, отряды курдского ополчения и формирования добровольцев. Международная коалиция во главе с США предоставляет воздушную и артиллерийскую поддержку. К 18 января 2017-го военные полностью освободили восточную часть города.

Мосул — второй по величине город Ирака, неофициальная столица иракских территорий, подконтрольных террористической группировке ИГ.