На прошлой неделе внимание фоторедакторов агентства Рейтер привлекли дети на войне — в разрушенном пригороде Дамаска и в лагере беженцев под Мосулом; не остались без внимания акции протеста в США и последние дни Барака Обамы на посту президента США; поклонники Элвиса Пресли и сторонники идей Мартина Лютера Кинга; а еще парад женщин в парандже с оружием в руках и крещенские купания. Все это и многое другое — в подборке самых важных фотографий от фоторедакторов агентства Рейтер.

Предыдущие выпуски можно найти по тегу « В фотообъективе ».



Канди Фримен из движения против насилия в отношении чернокоженого населения Black Lives Matter, участвует в акции протеста возле Башни Трампа в Нью-Йорке, США, 14 января 2017 года. Фото: Stephanie Keith / Reuters



Сирийский повстанец несет мальчика, пострадавшего в результате взрыва заминированного автомобиля к северу от Алеппо, Сирия, 15 января 2017 года. Фото: Khalil Ashawi / Reuters



Мужчина прыгает между поездами на железнодорожной станции Тонги перед началом молитвы на фестивале Бишва Ижтема в окрестностях Дакки, Бангладеш, 15 января 2017 года. Фото: Mohammad Ponir Hossain / Reuters



Пит Сторм выступает на сцене в образе Элвиса Пресли в рамках 25 фестиваля Элвиса Пресли в австралийском городе Паркерс, 13 января 2017 года. Фото: Jason Reed / Reuters



Иракские военные стреляют по позициям «Исламского государства» на юге от Мосула, Ирак, 18 января 2017 года. Фото: Alaa Al-Marjani / Reuters



Полицейские уводят мужчину, задержанного во время демонстрации у здания Верховного суда США в Вашингтоне, 17 января 2017 года. Фото: Carlos Barria / Reuters



Девочка с ободком, украшенным бабочками, позирует фотографу на фоне разрушенного дома в сирийском городе Дума в пригороде Дамаска, 19 января 2017 года. Фото: Bassam Khabieh / Reuters



Президент США Барак Обама награждает вице-президента Джо Байдена президентской медалью Свободы в Парадной столовой Белого дома. Вашингтон, США, 12 января 2017 года. Фото: Yuri Gripas / Reuters



Мужчина на лошади перепрыгивает через костер во время празднований по случаю Дня Святого Антония — покровителя домашних животных. Сан-Бартоломе-де-Пинарес, Испания, 16 января 2017 года. Фото: Paul Hanna / Reuters



Президент США Барак Обама прощается с присутствующими после своей итоговой пресс-конференции в Белом доме. Вашингтон, США, 18 января 2017 года. Фото: Kevin Lamarque / Reuters



Женщины, лояльные к движению Хуситов, идут с оружием в руках во время парада в Сане, Йемен, 17 января 2017 года. Фото: Khaled Abdullah / Reuters



Дети из числа семей, бежавших от Исламского государства, играют в лагере беженцев Хазер недалеко от Мосула, Ирак, 17 января 2017 года. Фото: Ahmed Saad / Reuters



Мужчина окунается в прорубь на реке Днепр во время Крещения. Вышгород, Украина, 19 января 2017 года. Фото: Gleb Garanich / Reuters



Люди собираются на ежегодный парад, посвященный Мартину Лютеру Кингу в американском городе Чаттануга, на юго-востоке страны, 16 января 2017 года. Фото: Billy Weeks / Reuters



Марин Ле Пен, лидер партии «Национальный фронт» и член Европарламента, участвует в выборах нового президента Европарламента в Страсбурге, Франция, 17 января 2017 года. Фото: Christian Hartmann / Reuters



Мальчик стоит возле костра в осажденном городе Дума в пригороде Дамаска, Сирия, 17 января 2017 года. Фото: Bassam Khabieh / Reuters



Британский теннисист Энди Маррей играет против украинца Ильи Марченко на чемпионате Australian Open в Мельбурне, Австралия, 16 января 2017 года. Фото: Thomas Peter / Reuters



Голубь по кличке Siyah Kinifirli, стоимость которого на рынке достигает 260 долларов, позирует фотографу. Шанлыурфа, Турция, 23 декабря 2016 года. Фото: Umit Bektas / Reuters