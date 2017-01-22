Греческие фермеры начали блокировать дороги при помощи тракторов и другой техники в знак протеста против повышения налогов. Об этом сообщает Athens News Agency (ANA) .

Первыми в акции приняли участие сельхозпроизводители из города Верия, расположенного в провинции Центральная Македония на севере Греции.

«Мы начинаем митинги, мобилизуем сторонников, так как для крестьян наступают черные дни. Мы не можем справиться с налоговой нагрузкой и ростом расходов на производство, это вопрос выживания», — заявил президент Ассоциации сельхозпроизводителей Таксис Халкидис.

Манифестанты намерены заблокировать дороги и ряд зданий, в которых расположены органы местной власти.

Как ожидается, пик протестов должен прийтись на 24 января, когда к акциям присоединятся фермеры из большинства регионов страны.

8 декабря прошлого года в Греции прошла общенациональная забастовка против объявленной трудовой реформы и мер жесткой экономии, осуществления которых от Афин требуют Евросоюз и МВФ.

Летом 2015 года Греция и ЕС договорились о программе выхода из долгового кризиса. Афины получат 86 миллиардов евро в течение трех лет. В обмен на эти деньги в стране должен быть введен режим экономии, предусматривающий, в частности, реформу налоговой и пенсионной систем.