Папа римский Франциск предупредил об опасности популизма и политических кризисов, которые заставляют людей голосовать за тех, кого они считают «спасителями» и в конечном счете приводят к возникновению диктатур наподобие гитлеровской Германии. Это заявление понтифик сделал в интервью испанской газете El Pais.



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«Для меня типичный пример популизма в Европе — это 1933 год в Германии», — сказал папа Франциск. Понтифик напомнил, что Гитлер «не захватывал власть, а был избран собственным народом, а затем уничтожил собственный народ».

По его словам, сегодня есть люди, которые говорят о необходимости искать «спасителя», который бы вернул им идентичность и о необходимости защищаться с помощью стен и колючей проволоки. При этом в Германии в 1930-х «народ в состоянии кризиса также искал свою идентичность, и тогда появился харизматичный лидер», который дал народу «искаженную идентичность, и мы знаем, что потом произошло».

Впрочем, папа Франциск посоветовал избегать поспешных суждений о новом американском президенте. «Посмотрим, что он сделает, и потом оценим», — добавил он.

В пятницу, в день инаугурации Трампа , папа римский выразил надежду, что при принятии решений он будет руководствоваться «богатыми духовными и этическими ценностями» американского народа и будет заботиться о бедных.