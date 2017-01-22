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Активистка Femen объявила о фактическом распаде движения

23.01.2017 16:30 — Новости Мира | Tut.by  
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Яна Жданова, активистка движения Femen, известного своими скандальными акциями, заявила, что организация фактически распалась еще в 2015 году, а все проходящие до сих пор под этим брендом акции проводятся бывшими участницами движения по собственной инициативе.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

В интервью украинскому изданию «Апостроф» Жданова, живущая сейчас в Париже, заявила, что «все разошлись, как в море корабли». «Команды, которая была раньше, уже нет», — добавила она.

В ответ на уточняющий вопрос о том. кто же тогда проводит от имени Femen акции в Европе и Украине, Жданова пояснила, что действительно и в Испании, и во Франции, и в Украине остались несколько активисток, которые пытаются что-то делать.

«Но такое: сидели-сидели, а потом вдруг подумали, а не пойти ли нам что-то сделать? Системы и того концепта, который был изначально, когда мы ежедневно без выходных и каникул работали на благо нашей идеи, — это все закончилось», — сказала активистка.

По ее словам, в 2013 году движение переехало из Украины во Францию, а затем просуществовало еще два года. После этого, как утверждает Жданова, «все начало трещать по швам и разваливаться».

Активистка отметила, что даже не знает, кто сейчас во Франции занимается сайтом Femen и ведет страницу движения в «Фейсбуке».

А большинство женщин, проводящих акции от имени Femen, как кажется Ждановой, вообще не понимают, что делают.

«Сейчас Femen — это больше не организация, а стиль протеста. Тот стиль, который мы создавали на протяжении всего существования нашей организации, просто заимствуют», — считает Жданова.

Яна Жданова входила в число наиболее известных активисток движения Femen, основанного в Украине в 2008 году Анной Гуцол, Александрой Шевченко и Инной Шевченко.

За права женщин, против Путина и религии

Движение начало свою деятельность с политических акций протеста, в ходе которых активистки появлялись в публичных местах топлесс с лозунгами, нанесенными на голое тело.

В частности, движение проводило свои акции у храма Христа Спасителя и штаб-квартиры «Газпрома» в Москве и на московском избирательном участке во время президентских выборов в России.

Движение декларировало поддержку борьбы за права женщин, но не считало себя феминистским. Активистки выступали в основном за свободу слова, за свободу и независимость Украины и против российского президента Владимира Путина.

Жданова в 2012 году непосредственно участвовала в акции против приехавшего в Украину патриарха Кирилла — она подбежала к нему в аэропорту с написанным на груди слоганом «Kill Kirill» и стала кричать ему «Изыди!»

Это была не единственная антирелигиозная акция Ждановой. В 2014 году она разделась на площади Святого Петра в Ватикане, продемонстрировав на груди надпись «Бог — женщина». После этого ей запретили въезд в Ватикан.

В том же 2014 году Жданова провела во Франции топлесс-акцию, в ходе которой напала с осиновым колом на восковую фигуру российского президента Владимира Путина в музее. Ей предъявили обвинения в эксгибиционизме, но активистка смогла убедить суд в своей невиновности.

 
 
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В интервью украинскому изданию "Апостроф" Жданова, живущая сейчас в Париже, заявила, что "все разошлись, как в море корабли". "Команды, которая была раньше, уже нет", -...

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