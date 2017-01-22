Участники зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), открывшейся в Страсбурге в понедельник, 23 января, обсудят проект резолюции «Функционирование демократических институтов в Украине». Доклад и соответствующую резолюцию представят докладчики Мониторингового комитета ПАСЕ по Украине: испанский депутат из Альянса либералов и демократов за Европу (ALDE) Джорди Шукла и глава «Европейской народной партии» в ПАСЕ Аксель Фишер (Axel Fischer).



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Докладчики отмечают, что со времени последней резолюции, принятой в апреле 2014 года сразу после незаконной аннексии Крыма Россией, «события в Украине развивались под воздействием военной агрессии России на востоке страны и попыток в рамках минских договоренностей решить этот конфликт мирным путем». Несмотря на это, «процесс реформ в Украине в соответствии с требованиями украинского народа, озвученными во время протестов на Майдане, реализуется», отмечают авторы.

Главная проблема Украины — «разветвленная коррупция»

Тем не менее, как отмечено в докладе, одной из главных проблем в стране остается «разветвленная коррупция». «Долгое отсутствие конкретного прогресса» в борьбе с коррупцией, а именно судебных процессов и тюремных сроков коррупционерам «может потенциально уменьшить эффект от амбициозных реформ власти и в конечном счете подорвать общественное доверие в политическую и юридическую систему в целом», говорится в тексте документа.

«Ассамблея обеспокоена медленными темпами борьбы с коррупцией и ограниченными конкретными результатами», — констатируется в проекте резолюции. Ее авторы также отмечают тесную связь политических и экономических интересов представителей власти на Украине и негативное влияние этого на общественное мнение, что в свою очередь может помешать борьбе с коррупцией. Создание специализированного коррупционного суда является решающим шагом в борьбе с коррупцией, подчеркивается в документе.

Дебаты и голосование депутатов ПАСЕ по проекту резолюции «Функционирование демократических институтов в Украине» запланированы на 25 января.