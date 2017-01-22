Главный редактор издания BuzzFeed объяснил причины публикации досье о президенте США Дональде Трампе. По его словам, документ долго циркулировал в кругах разведки, чиновников и СМИ, а не знали о нем лишь простые граждане.



Издание BuzzFeed, опубликовавшее досье об имеющемся у России компромате на президента США Дональда Трампа, объяснило причины публикации документа. Об этом главный редактор издания Бен Смит написал в колонке для New York Times.



Первой причиной Смит называет то, что документ на протяжении длительного времени циркулировал в кругах высокопоставленных сотрудников разведки, чиновников и СМИ. При этом остальные граждане страны получали «лишь отголоски» о существовании этого документа, но не само досье.



По его словам, второй причиной стало сообщение телеканала CNN, в котором говорилось о получении бывшим президентом США Бараком Обамой и Дональдом Трампом доклада разведки , к которому было приложено краткое содержание этого досье. CNN охарактеризовал его как «компрометирующие данные личного и финансового характера».



Главный редактор BuzzFeed также подчеркнул в своей колонке, что решение о публикации этого досье было принято после того, как совместно с журналистами из США и Европы они потратили недели, чтобы подтвердить или опровергнуть содержащиеся в этом досье заявления.



11 января BuzzFeed опубликовал 35-страничное досье. В нем говорилось, что у российских спецслужб есть компромат на Трампа. В документе говорится о связях между представителями штаба Трампа во время избирательной кампании и российскими спецслужбами. Также один из источников автора доклада, якобы организовывавший визит Трампа в Россию, рассказал, что бизнесмен в одной из поездок в Москву жил в отеле «Ритц-Карлтон» и заказывал проституток. По его словам, в номере были установлены скрытые видеокамеры и прослушка.



Позже в СМИ раскрыли имя предполагаемого автора этого документа : им оказался бывший сотрудник британской разведки МИ-6 Кристофер Стил. В настоящее время он является соучредителем компании Orbis Business Intelligence, специализирующейся на расследованиях и безопасности. Источники The Times называли Стила «крупным экспертом по России».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Главный редактор BuzzFeed объяснил публикацию "компромата" на Трампа По его словам, документ долго циркулировал в кругах разведки, чиновников и СМИ, а не знали о нем лишь простые граждане.