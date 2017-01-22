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Главный редактор BuzzFeed объяснил публикацию "компромата" на Трампа

23.01.2017 18:59 — Новости Мира | Tut.by  
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Главный редактор издания BuzzFeed объяснил причины публикации досье о президенте США Дональде Трампе. По его словам, документ долго циркулировал в кругах разведки, чиновников и СМИ, а не знали о нем лишь простые граждане.

Издание BuzzFeed, опубликовавшее досье об имеющемся у России компромате на президента США Дональда Трампа, объяснило причины публикации документа. Об этом главный редактор издания Бен Смит написал в колонке для New York Times.

Первой причиной Смит называет то, что документ на протяжении длительного времени циркулировал в кругах высокопоставленных сотрудников разведки, чиновников и СМИ. При этом остальные граждане страны получали «лишь отголоски» о существовании этого документа, но не само досье.

По его словам, второй причиной стало сообщение телеканала CNN, в котором говорилось о получении бывшим президентом США Бараком Обамой и Дональдом Трампом доклада разведки, к которому было приложено краткое содержание этого досье. CNN охарактеризовал его как «компрометирующие данные личного и финансового характера».

Главный редактор BuzzFeed также подчеркнул в своей колонке, что решение о публикации этого досье было принято после того, как совместно с журналистами из США и Европы они потратили недели, чтобы подтвердить или опровергнуть содержащиеся в этом досье заявления.

11 января BuzzFeed опубликовал 35-страничное досье. В нем говорилось, что у российских спецслужб есть компромат на Трампа. В документе говорится о связях между представителями штаба Трампа во время избирательной кампании и российскими спецслужбами. Также один из источников автора доклада, якобы организовывавший визит Трампа в Россию, рассказал, что бизнесмен в одной из поездок в Москву жил в отеле «Ритц-Карлтон» и заказывал проституток. По его словам, в номере были установлены скрытые видеокамеры и прослушка.

Позже в СМИ раскрыли имя предполагаемого автора этого документа: им оказался бывший сотрудник британской разведки МИ-6 Кристофер Стил. В настоящее время он является соучредителем компании Orbis Business Intelligence, специализирующейся на расследованиях и безопасности. Источники The Times называли Стила «крупным экспертом по России».

 
 
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По его словам, документ долго циркулировал в кругах разведки, чиновников и СМИ, а не знали о нем лишь простые граждане.

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