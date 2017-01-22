Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала все страны и правительства пристально следить за вспышками птичьего гриппа и оперативно информировать о возможных случаях заражения людей. Об этом заявила в Женеве на сессии Исполкома ВОЗ генеральный директор организации Маргарет Чэнь.

«Я прошу все страны внимательно отслеживать вспышки птичьего гриппа и связанные с ними случаи заболевания людей. С ноября прошлого года около 40 стран сообщили о новых случаях высокопатогенного птичьего гриппа у домашних и диких птиц», — сказала генеральный директор ВОЗ. «Быстрое географическое распространение этих вспышек и число штаммов, которые сейчас одновременно циркулируют, привело ВОЗ в режим повышенной готовности», — отметила Чэнь. Она обратила внимание на то, что вирус H5N6, вызывающий вспышки массового заражения в Азии, представляет из себя «новый штамм, появившийся в результате генного обмена между четырьмя различными вирусами».

Генеральный директор напомнила, что «с 2013 года Китай сообщает о сезонных вспышках инфекций H7N9 среди людей, и число случаев сейчас превышает тысячу, из которых 38,5% приводят к фатальному исходу».

Последняя по времени эпидемия началась в конце сентября 2016 года, а уже в декабре начался неожиданный и резкий рост заболеваемости. При этом в некоторых случаях ВОЗ не исключает «ограниченной передачи вируса от человека к человеку», хотя прямого подтверждения этому на данный момент не обнаружено.

Чэнь подчеркнула, что в соответствии с требованиями Международных медико-санитарных правил «все страны обязаны выявлять и быстро сообщать» о случаях распространения инфекции среди людей. «Мы не можем позволить себе упустить ранние сигналы», — предупредила руководитель ВОЗ.

На прошлой неделе два новых случая заражения человека вирусом птичьего гриппа со штаммом H7N9 были зарегистрированы в центральной китайской провинции Хунань, с начала года заболевание было диагностировано у 13 жителей провинции. Пока нет свидетельств того, что это заболевание может передаваться от человека к человеку воздушно- капельным путем. Его вспышка в КНР в 2013—2014 гг. унесла жизни 36 человек.