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Премьер Нидерландов - мигрантам: ведите себя прилично или уезжайте

23.01.2017 20:28 — Новости Мира | Tut.by  
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За полтора месяца до парламентских выборов в Нидерландах премьер-министр страны Марк Рютте сделал громкое заявление. Он сказал, что никто не держит в его стране людей, не разделяющих ее ценности.


Фото: Reuters

«Либо ведите себя прилично, либо уезжайте», — заявил Рютте, добавив, что голландцам не нравится, когда люди, вроде бы приехавшие к ним в страну в поисках свободы, попирают основополагающие принципы этой свободы.

Местные политологи считают, что за счет столь резкого выпада в адрес мигрантов и беженцев Рютте надеется перед выборами укрепить позиции своей Народной партии за свободу и демократию.

Сейчас в опросах партия Рютте идет наравне с резко набравшей за последние месяцы популярность антимигрантской Партией свободы под руководством Герта Вилдерса, который сам некогда состоял в Народной партии за свободу и демократию.

Вилдерс уже назвал свежее высказывание Рютте лживым. Оппозиционный политик обвинил премьера в лицемерии, заявив, что тот проводил политику открытых дверей, а теперь пытается поднять рейтинг выпадами в адрес мигрантов.

Политологи отмечают, что на этот раз главной темой предвыборной кампании — впервые за долгие годы — стали не финансовая политика правительства и не экономические перспективы, а национальный вопрос.

Парламентские выборы в Нидерландах запланированы на 15 марта. Хотя рейтинги партий Рютте и Вилдерса пока близки, отмечается, что последнему даже в случае победы вряд ли удастся сформировать правительство, так как мало кто согласится вступить с ним в коалицию.

 
 
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Политологи отмечают, что на этот раз главной темой предвыборной кампании - впервые за долгие годы - стали не финансовая политика правительства и не экономические...

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