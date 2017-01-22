Дональд Трамп подписал указ об официальном выходе США из Транстихоокеанского партнерства. Этот шаг президент охарактеризовал как «великое событие для американского рабочего».



Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп подписал указ об официальном выходе США из Транстихоокеанского партнерства (TPP) — торгового соглашения между 12 странами Азиатско-Тихоокеанского региона для снижения тарифных барьеров. Об этом сообщает Bloomberg. Таким образом, Трамп выполнил одно из своих обещаний, данное во время предвыборной кампании.

«Великое событие для американского рабочего», — охарактеризовал Трамп выход Штатов из соглашения. Как отмечает агентство, президент не подписывал указов, направленных на пересмотр Североамериканского соглашения о торговом партнерстве (NAFTA). Однако Трамп отметил, что встретится с лидерами Мексики и Канады для обсуждения этого вопроса.

Трамп планирует переписать торговую политику США, пишет Bloomberg. Он выступал с критикой торговых соглашений США во время предвыборной кампании. В ноябре он назвал TPP «потенциальной катастрофой для страны», пообещав выйти из соглашения «за один день».

Соглашение о Транстихоокеанском партнерстве между США и странами Азии было попыткой администрации экс-президента Барака Обамы сосредоточиться на быстрорастущих экономиках региона. Соглашение так и не было одобрено в конгрессе США. Это, пишет агентство, указывает на беспокойство конгрессменов о возможной потере рабочих мест из-за соглашения.

Что такое Транстихоокеанское партнерство, которое обещал отменить Трамп?