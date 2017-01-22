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Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства
23.01.2017 21:31 — Новости Мира | Tut.by
Дональд Трамп подписал указ об официальном выходе США из Транстихоокеанского партнерства. Этот шаг президент охарактеризовал как «великое событие для американского рабочего».
Президент США Дональд Трамп подписал указ об официальном выходе США из Транстихоокеанского партнерства (TPP) — торгового соглашения между 12 странами Азиатско-Тихоокеанского региона для снижения тарифных барьеров. Об этом сообщает Bloomberg. Таким образом, Трамп выполнил одно из своих обещаний, данное во время предвыборной кампании.
«Великое событие для американского рабочего», — охарактеризовал Трамп выход Штатов из соглашения. Как отмечает агентство, президент не подписывал указов, направленных на пересмотр Североамериканского соглашения о торговом партнерстве (NAFTA). Однако Трамп отметил, что встретится с лидерами Мексики и Канады для обсуждения этого вопроса.
Трамп планирует переписать торговую политику США, пишет Bloomberg. Он выступал с критикой торговых соглашений США во время предвыборной кампании. В ноябре он назвал TPP «потенциальной катастрофой для страны», пообещав выйти из соглашения «за один день».
Соглашение о Транстихоокеанском партнерстве между США и странами Азии было попыткой администрации экс-президента Барака Обамы сосредоточиться на быстрорастущих экономиках региона. Соглашение так и не было одобрено в конгрессе США. Это, пишет агентство, указывает на беспокойство конгрессменов о возможной потере рабочих мест из-за соглашения.
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Таким образом, Трамп выполнил одно из своих обещаний, данное во время предвыборной кампании.
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