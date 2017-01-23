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Савченко назвала главных врагов Украины

23.01.2017 23:35 — Новости Мира | Tut.by  
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Депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что считает Россию и власти Украины главными врагами украинского народа. Такое мнение бывшая военнослужащая высказала в интервью изданию «Фраза» в понедельник, 23 января.


Фото: Reuters

«Мне очень хочется донести людям какую-то истину через эмоции, чтобы они начали чувствовать сердцем, думать головой, а не просто таили злобу в сердце, отключили мозг и слушали пропаганду нашей власти, которая, в принципе, является нашим врагом номер два», — сказала депутат, объясняя, почему после встречи с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик она описала их как «просто уставших от войны людей», а не как боевиков.

Также Савченко добавила, что, по ее мнению, главным врагом Украины остается Россия.

Ранее в январе депутат Верховной Рады Иван Винник потребовал от Службы безопасности Украины (СБУ) возбудить против Савченко уголовное дело по статье «Государственная измена». Поводом для этого послужили слова бывшей военнослужащей о том, что освобождение Донбасса мирным путем возможно только при временном отказе от Крыма.

 
 
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Об этом бывшая военнослужащая рассказала в интервью изданию "Фраза" в понедельник, 23 января.

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