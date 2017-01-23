На переговорах по урегулированию конфликта в Сирии, которые пройдут в Астане, сирийская оппозиция готова обсуждать только соблюдение перемирия. Об этом сообщил агентству Reuters в понедельник, 23 января, официальный представитель делегации оппозиционеров Яхья аль-Ариди.

«Мы не будем вступать в какие-либо политические дискуссии (о будущем Сирии. — Прим. ред.)», — заявил аль-Ариди. За несколько часов до начала консультаций не были определены формат прямых переговоров делегаций Дамаска и сирийской оппозиции, а также проект итогового документа, рассказал журналистам замглавы МИД Казахстана Роман Василенко.

По данным казахстанского МИД, на консультациях присутствуют представители правительства Сирии, сирийской оппозиции, России, Турции, Ирана, США, а также спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Переговоры в Казахстане являются частью совместной стратегии России, Турции и Ирана, с помощью которой они надеются положить конец продолжающейся более шести лет гражданской войне в Сирии.

Успешный день

Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию, глава российской делегации на переговорах в Астане Александр Лаврентьев заявил, что первый день переговоров был успешным.

«Несмотря на то что первоначальный накал страстей был достаточно высок, все-таки стороны продемонстрировали разумный подход, постарались в конце концов избежать каких-то действий, которые могли привести к срыву данного очень важного мероприятия», — отметил Лаврентьев.

По его словам, работа над согласованием текста переговоров должна завершиться 24 января.

«Касательно планов на завтра. Переговоры продолжатся многоуровневые, в том числе с привлечением экспертов из делегаций России, Ирана и Турции для продолжения межсирийских консультаций, для досогласования вопросов, — обратил внимание дипломат. — Эти вопросы касаются очень актуальных тем, которые мы сегодня рассматривали: это режим прекращения боевых действий, вопросы размежевания с „Джебхат ан-Нусрой“ и ИГ, вопросы совместной борьбы с терроризмом».

Ранее источник, знакомый с ситуацией, проинформировал, что консультации в Астане перешли в плоскость контактов между двумя делегациями — сирийского правительства и оппозиции — при посредничестве спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.