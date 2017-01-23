Премьер-министр Нидерландов за полтора месяца до выборов заявил о необходимости «защищать ценности страны» от тех приезжих, которые отказываются интегрироваться.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте за полтора месяца до парламентских выборов заявил о необходимости «активно защищать ценности страны» от мигрантов, которые отказываться интегрироваться или ведут себя антисоциально. «Либо ведите себя прилично, либо уезжайте», — написал Рютте в своем обращении , опубликованном в понедельник, 23 декабря.

Премьер, в частности, упомянул о том, что некоторые мигранты «притесняют геев и оскорбляют женщин в коротких юбках». Он при этом добавил, что его заявление касается далеко не всех, что не стоит стричь всех под одну гребенку и высылать целые группы людей из страны.

Обозреватели называют целью этого выступления Рютте укрепить позиции перед выборами и получить голоса сторонников правой Партии свободы Герта Вилдерса. В своем микроблоге в соцсети Twitter Вилдерс обвинил Рютте в лицемерии, заявив, что сначала премьер проводил политику открытых дверей, а теперь пытается поднять рейтинг выпадами в адрес мигрантов.

Ранее в декабре Герт Вилдерс был признан виновным на судебном процессе по делу о дискриминации марокканцев. Он попал под суд из-за своих высказываний в ходе предвыборного митинга в 2014 году. Тогда, выступая перед сторонниками в Гааге, он спросил: «Хотите вы больше или меньше марокканцев в своем городе и в Нидерландах?» Когда толпа стала скандировать «Меньше!», Вилдерс с улыбкой ответил: «Мы позаботимся об этом».

Парламентские выборы в Нидерландах запланированы на 15 марта. По данным опросов, Вилдерс пока опережает Рютте, пишет агентство AP. Однако основные партии Нидерландов уже заявили о своем отказе сотрудничать с Вилдерсом, поэтому даже в случае победы ему едва ли удастся сформировать коалицию, подчеркивают политологи.