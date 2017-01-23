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Кадыров подтвердил отправку чеченских военных в Сирию

24.01.2017 00:45 — Новости Мира | Tut.by  
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Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что бойцы из республики проходят военную службу в батальоне военной полиции Минобороны России в сирийском Алеппо. Об этом он сообщил в своем Instagram по итогам встречи с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым и муфтием Салахом-Хаджи Межиевым, которые посетили Сирийскую Арабскую Республику.


Фото: instagram.com/kadyrov95

«Межиев и Делимханов посетили батальон военной полиции министерства обороны РФ, в котором проходят службу молодые люди из Чечни. Бойцы с гордостью говорили, что им выпала честь нести службу по поддержанию мира и правопорядка в Алеппо, защищая гражданское население от террористов», — написал Кадыров.

Также, отметил он, делегация встретилась с братом президента Сирии, генералом Махером Асадом, религиозными деятелями, преподавателями и студентами Дамасского университета, губернатором провинции Алеппо Хусейном Диябом и представителями российского военного командования.

8 декабря 2016 года СМИ сообщили о возможной отправке батальонов спецназначения «Восток» и «Запад» на российскую базу Хмеймим в конце месяца. Затем они приступят к охране российских военных объектов в Сирии. Отмечалось, что в ноябре подразделения были переформированы в батальоны военной полиции. Личному составу выдали красные береты и наплечные знаки.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, комментируя информацию СМИ, счел оправданным решение о переброске в Арабскую республику двух боевых подразделений. По его словам, для этого есть несколько оснований, в том числе «умение воевать и схожесть менталитетов Чечни и Сирии».

Батальоны «Восток» и «Запад» были сформированы в 2003 году преимущественно из военнослужащих-чеченцев. В середине 2000-х бойцы участвовали в борьбе с боевиками в республике, а также в Пятидневной войне с Грузией в августе 2008 года на территории Южной Осетии. В 2006 году личный состав обоих подразделений обеспечивал безопасность батальона, который занимался восстановлением инфраструктуры в Ливане.

 
 
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"Бойцы с гордостью говорили, что им выпала честь нести службу по поддержанию мира и правопорядка в Алеппо, защищая гражданское население от террористов", - написал...

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