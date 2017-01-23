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Три щенка спасены из заваленного лавиной отеля в Италии
24.01.2017 07:36 — Новости Мира | Tut.by
Спасатели вытащили трех щенков из-под завалов гостиницы «Ригопиано» в итальянских Апеннинах, на которую на прошлой неделе сошла лавина.
Как отмечают работающие на месте ЧП специалисты, обнаружение собак говорит о том, что в завалах все еще есть воздушные пузыри.
«Мы знали, что эти собаки были там (в отеле), но не знали точно, где именно. Когда мы узнали это, то предупредили пожарных, которые проникли в здание. Мы обнаружили их в котельной», — рассказал журналистам сотрудник спасательных служб.
По его словам, щенки будут отданы на проверку ветеринарам, хотя на первый взгляд кажется, что с ними все в порядке.
К настоящему моменту подтверждена смерть семи человек. 22 человека числятся пропавшими без вести, однако спасатели надеются, что под завалами все еще могут быть выжившие.
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Из-за сильных снегопадов и заблокированных дорог спасателям удалось добраться до гостиницы лишь рано утром на следующий день. Они сразу пришли к выводу, что число жертв будет велико.
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Как отмечают работающие на месте ЧП специалисты, обнаружение собак говорит о том, что в завалах все еще есть воздушные пузыри.
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