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Число жертв схода лавины на отель в Италии увеличилось до девяти человек

24.01.2017 09:39 — Новости Мира | Tut.by  
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Число жертв в результате схода лавины на отель Rigopiano в Италии увеличилось до девяти человек, выжили 11 человек, 20 остаются пропавшими без вести. Об этом сообщает агентство ANSA.

По сообщениям агентства, спасатели обнаружили еще три тела: двоих мужчин и женщину.

Поисково-спасательная операция, в которой задействованы десятки людей, продолжается и в ночное время суток. Как заявил глава Гражданской обороны Италии Фабрицио Курсо, «те, кто работает в таких условиях, ожидают найти выживших. Всегда есть надежда».

По подсчетам экспертам из национальной службы прогнозов схода лавин Метеомон, лавина, которая ударила по отелю, была весом в 120 тыс. тонн.

Лавина, которая была вызвана подземными толчками магнитудой от 5,3 до 5,5, сошла на отель Rigopiano в городе Фариндола 18 января. Во время схода в здании находились постояльцы отеля и его сотрудники.
 

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По сообщениям агентства, спасатели обнаружили еще три тела: двоих мужчин и женщину.

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