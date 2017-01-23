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Число жертв схода лавины на отель в Италии увеличилось до девяти человек
24.01.2017 09:39 — Новости Мира | Tut.by
Число жертв в результате схода лавины на отель Rigopiano в Италии увеличилось до девяти человек, выжили 11 человек, 20 остаются пропавшими без вести. Об этом сообщает агентство
Лавина, которая была вызвана подземными толчками магнитудой от 5,3 до 5,5, сошла на отель Rigopiano в городе Фариндола 18 января. Во время схода в здании находились постояльцы отеля и его сотрудники.
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По сообщениям агентства, спасатели обнаружили еще три тела: двоих мужчин и женщину.
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