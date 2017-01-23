Число жертв в результате схода лавины на отель Rigopiano в Италии увеличилось до девяти человек, выжили 11 человек, 20 остаются пропавшими без вести. Об этом сообщает агентство ANSA .



По сообщениям агентства, спасатели обнаружили еще три тела: двоих мужчин и женщину.



Поисково-спасательная операция, в которой задействованы десятки людей, продолжается и в ночное время суток. Как заявил глава Гражданской обороны Италии Фабрицио Курсо, «те, кто работает в таких условиях, ожидают найти выживших. Всегда есть надежда».



По подсчетам экспертам из национальной службы прогнозов схода лавин Метеомон, лавина, которая ударила по отелю, была весом в 120 тыс. тонн.

Лавина, которая была вызвана подземными толчками магнитудой от 5,3 до 5,5, сошла на отель Rigopiano в городе Фариндола 18 января. Во время схода в здании находились постояльцы отеля и его сотрудники.