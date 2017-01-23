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Берлин против снятия санкций с Москвы в обмен на сокращение вооружений

24.01.2017 12:21 — Новости Мира | Tut.by  
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Германия выступает против полного или частичного снятия санкций с России в обмен на договоренности о сокращении ядерных вооружений. Об этом заявила министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен в эфире передачи Hardtalk на телеканале «Би-би-си».


Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reuters

Министр отметила, что позиция Берлина остается неизменной: лишь полное выполнение Москвой и ее союзниками минских соглашений может привести к снятию ограничений. Отвечая на вопрос о предложенной Дональдом Трампом сделке, фон дер Ляйен заметила: «Очевидно, что связка „санкции в обмен на ограничения ядерного вооружения“ не работает, так что Германия такое решение не поддержит».

15 января в интервью газетам Times и Bild Дональд Трамп выступил за заключение ядерного соглашения с Москвой в рамках переговоров о смягчении антироссийских санкций. «Давайте посмотрим, можем ли мы заключить какие-нибудь хорошие сделки с Россией. Я думаю, начнем с того, что ядерное оружие должно быть существенно сокращено», — сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, уточнил, что никаких переговоров по ядерной сделке между двумя странами в настоящее время не ведется.

 
 
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Министр отметила, что позиция Берлина остается неизменной: лишь полное выполнение Москвой и ее союзниками минских соглашений может привести к снятию ограничений.

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