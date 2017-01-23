|
Берлин против снятия санкций с Москвы в обмен на сокращение вооружений
24.01.2017 12:21 — Новости Мира | Tut.by
Германия выступает против полного или частичного снятия санкций с России в обмен на договоренности о сокращении ядерных вооружений. Об этом
Министр отметила, что позиция Берлина остается неизменной: лишь полное выполнение Москвой и ее союзниками минских соглашений может привести к снятию ограничений. Отвечая на вопрос о предложенной Дональдом Трампом сделке, фон дер Ляйен заметила: «Очевидно, что связка „санкции в обмен на ограничения ядерного вооружения“ не работает, так что Германия такое решение не поддержит».
15 января в интервью газетам Times и Bild Дональд Трамп
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, уточнил, что никаких переговоров по ядерной сделке между двумя странами в настоящее время не ведется.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр отметила, что позиция Берлина остается неизменной: лишь полное выполнение Москвой и ее союзниками минских соглашений может привести к снятию ограничений.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии