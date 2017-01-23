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Кремль прокомментировал сообщения о размещении Китаем межконтинентальных ракет у границы с Россией

24.01.2017 13:06 — Новости Мира | Tut.by  
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Москва не воспринимает как угрозу размещение Китаем межконтинентальных баллистических ракет недалеко от границы с Россией.


Фото: dwnews.com

«Какие-либо действия в плане развития Вооруженных сил Китая, если эта информация (о размещении межконтинентальных баллистических ракет близ границ РФ) соответствует действительности, военное строительство в Китае не воспринимаем как угрозу для нашей страны», — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что Китай «является нашим стратегическим союзником, нашим партнером и в политическом, и в торгово-экономическом плане». «Мы дорожим нашими отношениями», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее СМИ сообщили о том, что Китай разместил наиболее совершенные баллистические ракеты собственной разработки в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян.

Некоторые СМИ связывают публикацию фотографий с ракетами с инаугурацией президента США Дональда Трампа, предполагая, что это может быть реакцией Пекина на провокационные заявления Трампа о Китае.

Трехступенчатая твердотопливная МБР DF-41 (CSS-X-10 по классификации НАТО) разработана китайской Академией технологий ракет-носителей. Предположительно, она оснащена разделяющейся головной частью, которая включает от 10 до 12 ядерных блоков индивидуального наведения. По разным оценкам, максимальная дальность DF-41 составляет около 14 тыс. км.

 
 
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Военное строительство Китая не воспринимается Кремлем как угроза, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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