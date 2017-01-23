﻿ Верховный суд Британии запретил правительству запускать "брексит". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Верховный суд Британии запретил правительству запускать "брексит"

24.01.2017 13:30 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Правительству Британии потребуется согласие парламента, чтобы инициировать выход из Евросоюза, постановил Верховный суд.


Фото: Reuters

Суд, таким образом, поддержал ноябрьское решение Высокого суда Лондона, который постановил, что правительству для формального запуска переговоров с Брюсселем о выходе из ЕС нужно одобрение парламента.

Кроме того, суд постановил, что для выхода из Евросоюза властям Великобритании нужно провести консультации с представителями Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.

Речь идет о приведении в действие статьи 50 Лиссабонского договора, в которой говорится о выходе страны из Евросоюза.

На слушаниях в Верховном суде не рассматривался вопрос, выходить Британии из ЕС или нет. Все стороны согласны, что этот вопрос был решен на референдуме 23 июня 2016 года, когда почти 52% пришедших на участки граждан проголосовали за выход.

Правительство Терезы Мэй настаивает, что министры могут инициировать переговоры о «брексите» в соответствии с королевской прерогативой — полномочиями заключать и разрывать соглашения. Юристы правительства также утверждают, что парламент принял законодательство о референдуме, осознавая, к чему это может привести, — и не потребовал для себя окончательного слова.

Ранее группа истцов во главе с инвестиционным банкиром Джиной Миллер и парикмахером Дейром Душ Сантушем обратилась в Высокий суд Лондона. Их позиция заключается в том, что министры не имеют права менять конституционные законы, созданные на протяжении четырех десятилетий членства в ЕС, и поэтому запустить процедуру «брексита» должен именно парламент.

Высокий суд Лондона в ноябре согласился с мнением истцов, после чего правительство подало апелляцию в Верховный суд.

Ранее пресса сообщала, что правительство на случай проигрыша готовило проект закона, которым парламент даст кабинету Мэй полномочия начать процедуру выхода.

Этот закон, по замыслу министров, можно будет быстро провести через палату общин и палату лордов, чтобы не срывать намеченный график «брексита».

Премьер-министр Тереза Мэй ранее объявила, что намерена официально сообщить Евросоюзу о выходе Британии (и тем самым начать процедуру по статье 50) до конца марта 2017 года. Переговоры с ЕС должны занять примерно два года.

 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительству Британии потребуется согласие парламента, чтобы инициировать выход из Евросоюза, постановил Верховный суд.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Кремль прокомментировал сообщения о размещении Китаем межконтинентальных ракет у границы с Россией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика