Администрация президента США Барака Обамы в последние дни своего правления перевела многомиллионную сумму Палестинской автономии. Белый дом под руководством прежнего президента таким образом продемонстрировал поддержку палестинцам на фоне критического отношения к действиям Израиля. В свою очередь, администрация Дональда Трампа начала переговоры о возможном переводе посольства США в Иерусалим, что может грозить интифадой, считают эксперты.



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Буквально в последние часы своего правления администрация президента-демократа Барака Обамы перевела Палестинской Автономии $221 миллион, сообщило агентство Associated Press .

Средства предназначались для гуманитарной помощи Газе, а также Западному берегу реки Иордан, которые контролируются враждебными друг другу группировками «Хамас» и ФАТХ соответственно.

Выделение средств было частью стратегии Обамы. Ушедшая администрация хотела помочь палестинцам на фоне критики Израиля в связи со строительством поселений на палестинских территориях.

Ранее США не стали блокировать резолюцию , в которой содержались требования к Израилю прекратить строительство на палестинских территориях. В своем последнем обращении в качестве госсекретаря США Джон Керри заявил, что строительство угрожает появлению «двух государств для двух народов».

В свою очередь, позиция пришедшей на смену Обаме новой администрации Дональда Трампа демонстрирует разрыв с политикой предшественников.

Как заявил в понедельник представитель администрации Трампа, США начали переговоры по переносу посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом заявил пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер. Правда, по его словам, новое руководство Белого дома «находится в самом начале пути, чтобы только начать обсуждать эту тему».

В Иерусалим!

В период предвыборной кампании Трамп заявлял о возможности переноса посольства США в Иерусалим, что вызвало положительные отклики в Израиле и резкое отторжение в Палестинской автономии. Палестина настаивает на разделе Иерусалима, так как в старой части города находится мусульманская святыня — третья по значению в мире мусульманская мечеть Аль-Акса.

Как ранее заявил ее глава Махмуд Аббас, такой шаг «не только лишит Соединенные Штаты всей легитимности в роли одной из сторон, разрешающих конфликт, это также уничтожит концепцию решения по принципу «двух государств», — сказал Аббас в интервью французской газете Le Figaro.

Он заявил, что может «дать задний ход признанию» Израиля, если избранный президент США Дональд Трамп перенесет посольство США в Израиле в Иерусалим. Об этом Аббас, по его словам, написал на тот момент еще избранному президенту США Дональду Трампу.

В случае если переезд посольства Израиля из Тель-Авива в Иерусалим все же произойдет, у Палестины «будет несколько вариантов действий, и они будут обсуждаться вместе с арабскими странами».

Непонятно пока, о каких действиях идет речь, однако не исключено что палестинцы в случае переезда посольства США в Иерусалим начнут радикальные действия против израильских властей, что может привести к интифаде, то есть захвату территории Палестины.

О подобном развитии событий еще до прихода Трампа в Белый дом предупреждал автор журнала Foreign Policy Хусейн Ибиш, ведущий эксперт американского Института государств Арабского залива: «План Трампа — это плохая идея для Палестины, Израиля и региона Ближнего Востока».

Правда, старший научный сотрудник Центра арабских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов уверен, что даже в случае переноса американского посольства в Иерусалим в протестах примет участие «арабская улица», однако арабские страны вряд ли поддержат их, не желая портить отношения с США.

При этом Долгов уверен, что заявления о переносе посольства — это часть стратегии администрации Трампа по улучшению отношений с Израилем на фоне испортившихся связей при его предшественнике Бараке Обаме. Ушедший президент не скрывал своего негативного отношения к израильскому премьеру Нетаньяху, который отвечал ему взаимностью. Он также напоминает о еврейских корнях зятя президента США Джозефа Фредерика Кушнера — советника Трампа.

Имея столь мощного партнера в лице Трампа, Израиль будет усиливать давление на Палестинскую автономию, чтобы принудить ее к переговорам, уверен главный редактор ближневосточного бюро телеканала RTVi, политический обозреватель Евгений Сова: «Давление на Рамаллу (временная столица Палестинской автономии. — «Газета.Ru») будет явно превышать давление Белого дома на израильское руководство в Иерусалиме».

Эксперт считает, что руководство Израиля, чувствуя поддержку США, собирается продвигать концепцию мира с палестинцами, выходя на их покровителей в арабском мире.

«Концепцию «договариваться не с палестинцами, а «о» палестинцах с арабским миром» настойчиво предлагает в последние годы нынешний министр обороны Авигдор Либерман», — рассказал «Газете.Ru» Евгений Сова.

Он напоминает, что впервые Либерман озвучил ее, когда занимал пост главы МИД Израиля. «Она вполне реальна сегодня, когда между Израилем и умеренными арабскими режимами в регионе есть не только совпадение интересов (например, иранская угроза), но и даже определенный диалог. Израиль уже давно перестал быть региональным изгоем, как это было 30-40 лет назад, а многие арабские страны прекрасно понимают, что корень проблемы на Ближнем Востоке лежит отнюдь не в палестино-израильском конфликте».

«Беспрецедентная преданность»

Очевидно, тема возможного переноса столицы из Тель-Авива в Иерусалим будет обсуждаться Трампом во время встречи с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, которого он в понедельник пригласил посетить США. Во время телефонного разговора президент США заявил израильскому лидеру о своей «беспрецедентной преданности» интересам безопасности Израиля.

В сообщении Белого дома говорится, что главы США и Израиля «договорились проводить консультации по различным региональным вопросам, включая угрозы со стороны Ирана».

Последнее упоминание может означать, что обе стороны подробно затронут вопрос Ирана и его ядерной программы во время переговоров.

Трамп уже заявлял, что может пересмотреть условия ядерной сделки, которую заключила с Ираном администрация Обамы. Суть этой сделки — заморозка Ираном ядерной программы и постановка ее под контроль МАГАТЭ.

В обмен на это США согласились снять с Ирана санкции. Категорическим противником сделки выступал Нетаньяху, который даже заявлял о возможности уничтожения ядерной программы Ирана военным путем.

Борис Долгов из Центра арабских исследований Института востоковедения РАН считает, что пересмотр соглашений возможен, однако совсем отменять их Трамп не будет.

«Как союзник Израиля Трамп становится оппонентом Ирана, но в то же время он прагматичный политик, и вопрос сделки для него важнее, чем идеологические аспекты», — уверен эксперт.