Победителем первого тура праймериз левых неожиданно стал считавшийся аутсайдером бывший министр образования Бенуа Амон — представитель левого крыла Соцпартии. Он набрал около 36% голосов.



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За бывшего премьера Манюэля Вальса , которого называли фаворитом, проголосовали около 31% избирателей. Бенуа Амона называют самым левым из участников праймериз. Его соперник Вальс, представитель либерального течения в Соцпартии, многие предложения Амона называет нереалистичными, невыполнимыми и чересчур затратными.

Безусловный базовый доход

Бенуа Амон выступает за безусловный базовый доход для всех французов в возрасте от 18 лет. По его плану, первым шагом должно стать увеличение в 2018 году пособия по бедности на 10% — до 600 евро в месяц. Эта сумма будет выплачиваться не только всем имеющим право на пособие, но и всем молодым людям от 18 до 25 лет, вне зависимости от их доходов. Таких во Франции около шести миллионов человек.

В конечном счете политик считает нужным ввести безусловный базовый доход в 750 евро в месяц для всех совершеннолетних французов. Однако признает, что в краткосрочной перспективе провести эту реформу не получится, и для ее реализации, возможно, потребуется более одного президентского срока, то есть более пяти лет.

Соперник Бенуа Амона по праймериз Манюэль Вальс резко критикует это предложение. По словам бывшего премьера, это «разрушило бы страну», поскольку такая реформа обойдется в 350−400 миллиардов евро, а для этого потребовалось бы увеличить налоги, увеличить дефицит бюджета и госдолг. Сам Вальс предлагает «достойный доход» для французов до 800 евро в месяц, который выплачивался бы в зависимости от финансового положения граждан. Речь не идет о безусловном доходе для всех (как предлагает Амон), а лишь о реформе системы уже существующих во Франции пособий. Эта мера, по словам Вальса, обойдется государству в 8 миллиардов евро, хотя месяц назад он называл цифру в 30 миллиардов.

Легализация марихуаны

Бенуа Амон выступает за легализацию употребления марихуаны и контроль за ее торговлей. По его словам, это «уничтожит наркотрафик и защитит граждан от дилеров». Он также предлагает перенаправить 568 миллионов евро, которые Франция ежегодно тратит на борьбу с каннабисом, на профилактику и информирование о рисках употребления наркотиков.

Манюэль Вальс не согласен на легализацию каннабиса. Он считает, что эта мера не положит конец черному рынку.

«Гуманитарная виза» для беженцев

Бенуа Амон полагает, что Франция сейчас «не на высоте своих ценностей» и приняла «слишком мало мигрантов». Политик предлагает ввести «гуманитарные визы» для беженцев, находящихся в «бедственном гуманитарном положении». Эти визы должны позволить мигрантам безопасно и законно прибыть во Францию для временного проживания и защиты.

Манюэль Вальс отметил, что «неограниченный прием» мигрантов невозможен, и призвал «не путать право на убежище и миграцию».

Право на гражданскую инициативу

Бенуа Амон предлагает ввести «право на гражданскую инициативу»: петиции, под которыми поставили более 400 тысяч подписей, должны рассматриваться двумя палатами французского парламента по решению Госсовета. Левый политик предлагает также ввести возможность отменять тот или иной закон с помощью референдума.

Амон желает вынести на референдум вопросы права голосования для иностранцев на местных выборах и права голосовать против всех.

Бывший министр образования также призывает провести «большую гражданскую конференцию» и выработать на ней Конституцию новой VI Республики.

Манюэль Вальс не планирует вносить изменения в Конституцию, но обещал консультироваться с гражданским обществом перед голосованием по тому или иному закону. Он ко всеобщему удивлению обещал ограничить использование статьи 49.3 Конституции, которой сам неоднократно пользовался, будучи главой правительства. Эта статья позволяет «протолкнуть» законопроект без обсуждения и голосования в Нацсобрании.

Сокращение рабочего времени

Бенуа Амон считает нужным сохранить 35-часовую рабочую неделю, но подтолкнуть руководство предприятий к сокращению рабочих часов. Предприятия смогут, например, вводить четырехдневную рабочую неделю. Взамен их освободят от некоторых социальных отчислений.

Манюэль Вальс же раскритиковал своего соперника за «32-часовую» неделю, которую, по его словам, предлагает Амон. Сам Амон ранее настаивал, что не собирается сокращать предусмотренное законом рабочее время.

Президент избирается на семь лет, но один раз

Амон считает нужным усилить роль парламента в госуправлении и покончить «с абсурдной, почти ребяческой логикой ниспосланного провидением человека». Президент страны, по мнению Амона, должен избираться на семь лет без права выставлять свою кандидатуру на второй срок. Президент также должен нести ответственность перед парламентом, который может объявить ему импичмент. Право президента на назначение министров должно быть ограничено. А часть сенаторов должны избираться с помощью жеребьевки из всех граждан.

Легализация эвтаназии

В ходе последнего раунда телевизионных дебатов перед первым туром праймериз Бенуа Амон заявил, что выступает за право на эвтаназию для неизлечимо больных, желающих «умереть с достоинством».

Переход к электромобилям

Бенуа Амон считает нужным отказаться от дизельного топлива к 2025 году, чтобы бороться с загрязнением воздуха. Он считает необходимым отменить льготное налогообложение для дизельного толплива. Амон также предлагает установить зарядные устройства для электромобилей по всей стране и финансировать разработки автономных аккумуляторов электромобилей. Кроме того, он выступает за закрытие старых АЭС.

Манюэль Вальс говорит лишь о необходимости привести в соответствие налогообложение на бензин и дизель. Он также обещает сократить долю атомной энергетики с 75% до 50% к 2025 году. А также ввести дополнительную таможенную пошлину на американские товары, если новый президент США Дональд Трамп поставит под вопрос соглашение, достигнутое на Парижской конференции по климату.