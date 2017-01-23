Почти три года прошло после событий на Майдане, в результате которых Виктор Янукович и его окружение покинули Украину. Издание Deutsche Welle рассказывает о том, где теперь находятся и чем занимаются соратники Януковича.

Виктор Янукович

Президент Украины с 2010 до 2014 года. После победы Майдана бежал из страны. На данный момент находится в России. По информации российских СМИ, живет в престижном поселке Барвиха вблизи Москвы, где проживают влиятельные российские политики и бизнесмены, однако украинские правоохранители посылают экс-президенту повестки в суд на адрес в Ростове-на-Дону.

По данным расследования Transparency International, Виктор Янукович пользуется государственной защитой России, поскольку получил российское гражданство. Однако официального подтверждения этой информации нет.





Янукович объявлен в розыск украинскими правоохранительными органами. В отношении него в Украине открыто около десяти уголовных производств. По семи из них экс-президент проходит в качестве подозреваемого.

В частности, его подозревают в организации умышленных убийств во время массовых протестов на Майдане, в получении неправомерной выгоды в размере 26 миллионов гривен под видом авторского вознаграждения за написание книги, в выводе из госсобственности и завладении зданиями и земельными участками резиденции Межигорье. Кроме того, Януковича подозревают в государственной измене. До конца февраля Генпрокуратура Украины (ГПУ) планирует завершить досудебное расследование и передать это дело в суд.

Виктор Янукович внесен в санкционные списки США, ЕС, Канады и Швейцарии. Под арестом находится его резиденция Межигорье, земельные участки, 43 здания, автомобили, 29 млн гривен, корпоративные права на сумму в 147 млн гривен, несколько десятков квартир, домов, паркинги и гаражи.

Информация о розыске Виктора Януковича удалена из открытой базы Интерпола по ходатайству его адвокатов. В украинском бюро Интерпола сообщили, что в конце января намерены рассмотреть вопрос о возобновлении международного розыска экс-президента.

Николай Азаров

В 2010—2014 годах премьер-министр Украины. В январе 2015-го Печерский райсуд Киева санкционировал его арест. Служба безопасности Украины объявила Азарова в розыск за превышение власти и служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия. Он также подозревается в хищении государственных средств.

После отставки с поста премьер-министра Украины в конце января 2014 года Николай Азаров уехал в Вену, откуда перебрался в Россию незадолго до того, как стал фигурантом санкционных списков ЕС, Швейцарии и Канады. В Украине и за рубежом арестованы активы экс-премьера — 2,5млрд гривен, два земельных участка, дом и квартира.



Фото: Reuters

Сейчас Азаров живет в Москве, где основал «Комитет спасения Украины». Недавно из российской столицы он сообщил, что создал «украинское правительство в изгнании», а сам стал «альтернативным премьером».

По информации Transparency International, он, как и Виктор Янукович, получил российское гражданство. Бывший глава правительства, находясь на территории России, активно комментирует политические и экономические события в Украине. Он частый гость ток-шоу на российском телевидении. В открытой базе Интерпола на данный момент нет информации о международном розыске Николая Азарова.

Виталий Захарченко

Министр внутренних дел в 2012—2014 годах. В отношении него в Украине открыто пять уголовных дел. В частности, Захарченко подозревают в противодействии протестным акциям, приведшим к массовым жертвам среди протестовавших на Майдане. Кроме того, его подозревают в незаконных поставках в Украину из РФ оружия и боеприпасов, в растрате госсредств, давлении на главу Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата митрополита Владимира и незаконном завладении имуществом.



Фото: PHL

По информации российских СМИ, сейчас Виталий Захарченко живет в Москве, работает советником российской госкорпорации Ростех. В Севастополе украинский экс-министр открыл и возглавляет благотворительный фонд «Юго-Восток». На сайте организации говорится, что в настоящее время фонд оказывает материальную помощь бывшим сотрудникам МВД Украины, помогает «населению юго-восточных областей».

После событий на Майдане Захарченко был объявлен в розыск СБУ. В открытой базе данных Интерпола на данный момент Захарченко отсутствует. С 2014 года его фамилия занесена в санкционный список ЕС.

Сергей Арбузов

В 2012—2014 годах первый вице-премьер правительства Украины, позже — и.о. премьера. Уехал в Россию после событий на Майдане, в Украине его подозревают в растрате почти 120 млн гривен бюджетных средств при создании Нацбанком ведомственного телеканала БТБ. Однако, похоже, из-за этого Арбузов особо не переживает. После переезда в Москву он возглавил ассоциацию «Центр исследований экономического и социокультурного развития стран СНГ, Центральной и Восточной Европы».



Фото: сайт правительства Украины

В профиле Арбузова на сайте центра указано, что он — гражданин Украины. Сейчас Сергей Арбузов активно комментирует события на родине, имеет немало украинских сторонников среди подписчиков его страницы в Facebook. Арбузов — фигурант санкционных списков ЕС и Швейцарии.

По информации Центра противодействия коррупции, в Украине и за рубежом арестованы его автомобили, моторные лодки, объекты недвижимости и более 250 млн гривен. Разыскивается Интерполом.

Андрей Клюев

С 2012 до 2014 годы секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, в январе-феврале 2014-го — глава администрации президента Януковича. Место нахождения Клюева точно неизвестно, вероятнее всего, он живет в России. Объявлен в розыск в Украине.

Его подозревают в организации умышленных убийств во время акций протеста на Майдане, в незаконном обогащении и завладении имуществом в особо крупном размере. После выезда из Украины Андрей Клюев никаких публичных заявлений не делал.



Фото с сайта ia-centr.ru

В Дорогомиловском суде Москвы при рассмотрении поданного экс-депутатом Рады от Партии регионов Владимиром Олейником иска о признании смены власти в 2014 году в Украине «государственным переворотом» Андрей Клюев заявил, что главными организаторами событий на Майдане являются нынешний глава СНБО Александр Турчинов, спикер Рады Андрей Парубий и депутат Сергей Пашинский.

Андрей Клюев числится в санкционных списках ЕС, Швейцарии и Канады.