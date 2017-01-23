Представители сирийской оппозиции недовольны результатами переговоров по Сирии в Астане. Итоговое коммюнике не определяет военную роль Ирана в Сирии, заявил представитель оппозиционных сил Мохаммед Аллуш из группировки «Джейш аль-Ислам» во вторник, 24 января.

Оппозиция поддерживает политическое решение сирийского конфликта, выработанное на переговорах под эгидой ООН в Женеве, указал далее Аллуш. По его словам, он предложил России план по достижению полного прекращения огня и ожидает ответа в течение недели. Аллуш подчеркнул, что не намерен вступать ни в какие переговоры с Ираном, поскольку не считает, что Тегеран может определять будущее Сирии. Оппозиция не подписала документ по итогам встречи.

Представители России, Ирана и Турции, являющиеся посредниками на межсирийских переговорах, намерены контролировать соблюдение режима прекращения огня в Сирии. При помощи «конкретных мер» и влияния на стороны конфликта они будут поддерживать действующее уже более месяца перемирие, заявили организаторы двухдневной конференции в Астане. Целью является политическое решение сирийского конфликта, говорится в итоговом коммюнике.

Встреча в Астане укрепила режим перемирия, открыв путь для дальнейших переговоров по сирийскому урегулированию, заявил представитель сирийского правительства.

Переговоры в Казахстане являются частью совместной стратегии России, Турции и Ирана, с помощью которой они надеются положить конец продолжающейся более шести лет гражданской войне в Сирии.