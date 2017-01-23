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Бывший глава Европарламента станет соперником Меркель на выборах

24.01.2017 21:04 — Новости Мира | Tut.by  
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Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ), министр экономики и вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль отказался баллотироваться на должность канцлера ФРГ, предложив на этот пост кандидатуру бывшего председателя Европарламента Мартина Шульца. Об этом Габриэль сообщил в интервью журналу Stern и газете Die Zeit и подтвердил во вторник, 24 января, на заседании фракции СДПГ в бундестаге, передает агентство dpa.


Фото с сайта lenta-ua.net

Таким образом, Шульц выступит соперником нынешнего главы правительства Германии Ангелы Меркель, которая будет баллотироваться на четвертый канцлерский срок от консервативного Христианско-демократического союза.

По словам Габриэля, возглавить Социал-демократическую партию Германии также должен Мартин Шульц.

Выборы в бундестаг, по итогам которых решится, кто займет пост канцлера, пройдут в Германии 24 сентября.

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Отказавшись выдвигать свою кандидатуру на пост главы правительства ФРГ, вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль предложил на эту должность экс-главу...

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