Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ), министр экономики и вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль отказался баллотироваться на должность канцлера ФРГ, предложив на этот пост кандидатуру бывшего председателя Европарламента Мартина Шульца. Об этом Габриэль сообщил в интервью журналу Stern и газете Die Zeit и подтвердил во вторник, 24 января, на заседании фракции СДПГ в бундестаге, передает агентство dpa.



Фото с сайта lenta-ua.net

Таким образом, Шульц выступит соперником нынешнего главы правительства Германии Ангелы Меркель, которая будет баллотироваться на четвертый канцлерский срок от консервативного Христианско-демократического союза.

По словам Габриэля, возглавить Социал-демократическую партию Германии также должен Мартин Шульц.

Выборы в бундестаг, по итогам которых решится, кто займет пост канцлера, пройдут в Германии 24 сентября.