|
Бывший глава Европарламента станет соперником Меркель на выборах
24.01.2017 21:04 — Новости Мира | Tut.by
Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ), министр экономики и вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль отказался баллотироваться на должность канцлера ФРГ, предложив на этот пост кандидатуру
Таким образом, Шульц выступит соперником нынешнего главы правительства Германии Ангелы Меркель, которая будет баллотироваться на четвертый канцлерский срок от консервативного Христианско-демократического союза.
По словам Габриэля, возглавить Социал-демократическую партию Германии также должен Мартин Шульц.
Выборы в бундестаг, по итогам которых решится, кто займет пост канцлера, пройдут в Германии 24 сентября.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отказавшись выдвигать свою кандидатуру на пост главы правительства ФРГ, вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль предложил на эту должность экс-главу...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии