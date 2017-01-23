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В отеле, засыпанном лавиной, спасатели обнаружили еще тела погибших
24.01.2017 21:44 — Новости Мира | Tut.by
Число погибших под снежной лавиной в итальянском отеле Rigopiano di Farindola в горном массиве Гран-Сассо (центр Италии) увеличилось до 16 человек. Об этом сообщает агентство
Отмечается, что пропавшими без вести числятся еще 13 человек.
Мощная лавина, спровоцированная подземными толчками и сильными снегопадами, сошла на расположенный на высоте 1,2 тыс. метров отель в минувшую среду, полностью накрыв четырехэтажное здание.
Из более чем 30 находившихся в момент схода лавины в здании отеля
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Из более чем 30 находившихся в момент схода лавины в здании отеля выжили девять человек, включая четырех детей, которые были извлечены из-под завалов.
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