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В отеле, засыпанном лавиной, спасатели обнаружили еще тела погибших

24.01.2017 21:44 — Новости Мира | Tut.by  
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Число погибших под снежной лавиной в итальянском отеле Rigopiano di Farindola в горном массиве Гран-Сассо (центр Италии) увеличилось до 16 человек. Об этом сообщает агентство ANSA.

Отмечается, что пропавшими без вести числятся еще 13 человек.

Мощная лавина, спровоцированная подземными толчками и сильными снегопадами, сошла на расположенный на высоте 1,2 тыс. метров отель в минувшую среду, полностью накрыв четырехэтажное здание.

Из более чем 30 находившихся в момент схода лавины в здании отеля выжили девять человек, включая четырех детей, которые были извлечены из-под завалов. Еще двое незадолго до катастрофы покинули здание отеля и также остались живы.

 
 
Ссылка на источник 21
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Из более чем 30 находившихся в момент схода лавины в здании отеля выжили девять человек, включая четырех детей, которые были извлечены из-под завалов.

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