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Премьер Ирака объявил о полном освобождении Восточного Мосула от террористов
24.01.2017 22:30 — Новости Мира | Tut.by
Вооруженные силы (ВС) Ирака полностью освободили Восточный Мосул от боевиков террористической группировки «Исламское государство». Об этом заявил главнокомандующий ВС страны премьер-министр Хейдар аль-Абади, передает телеканал Alsumaria, не приводя подробностей.
Глава иракского кабмина таким образом официально подтвердил проходившую ранее информацию о возвращении Восточного Мосула под контроль властей.
Ранее Министерство обороны арабской страны заявило о полной победе над экстремистами, удерживавшими территорию на левом берегу Тигра. Река разделяет Мосул на восток, отбитый у ИГ, и запад — последний оплот террористов в некогда провозглашенной ими «столице» «Исламского государства».
Во вторник, 24 января, один из командующих операцией по освобождению Мосула генерал Абдель Амир Рашид Яралла объявил о подготовке наступательной операции против ИГ в Западном Мосуле.
По его информации, в следующей фазе кампании примет участие шиитское ополчение (включенное в состав ВС Ирака по решению парламента), а также отряды федеральной полиции и спецназа.
Наземная фаза кампании
За операцию внутри населенного пункта отвечают антитеррористические подразделения спецназа ВС Ирака и отряды федеральной полиции республики.
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Глава иракского кабмина таким образом официально подтвердил проходившую ранее информацию о возвращении Восточного Мосула под контроль властей.
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