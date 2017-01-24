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Премьер Ирака объявил о полном освобождении Восточного Мосула от террористов

24.01.2017 22:30 — Новости Мира | Tut.by  
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Вооруженные силы (ВС) Ирака полностью освободили Восточный Мосул от боевиков террористической группировки «Исламское государство». Об этом заявил главнокомандующий ВС страны премьер-министр Хейдар аль-Абади, передает телеканал Alsumaria, не приводя подробностей.

Глава иракского кабмина таким образом официально подтвердил проходившую ранее информацию о возвращении Восточного Мосула под контроль властей.

Ранее Министерство обороны арабской страны заявило о полной победе над экстремистами, удерживавшими территорию на левом берегу Тигра. Река разделяет Мосул на восток, отбитый у ИГ, и запад — последний оплот террористов в некогда провозглашенной ими «столице» «Исламского государства».

Во вторник, 24 января, один из командующих операцией по освобождению Мосула генерал Абдель Амир Рашид Яралла объявил о подготовке наступательной операции против ИГ в Западном Мосуле.

По его информации, в следующей фазе кампании примет участие шиитское ополчение (включенное в состав ВС Ирака по решению парламента), а также отряды федеральной полиции и спецназа.

Наземная фаза кампании по освобождению Мосула началась 17 октября 2016 года. В ней участвуют правительственные силы, шиитское ополчение и курдские формирования «пешмерга». Их поддерживают иракские ВВС и авиация коалиции во главе с США.

За операцию внутри населенного пункта отвечают антитеррористические подразделения спецназа ВС Ирака и отряды федеральной полиции республики.

 
 
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Глава иракского кабмина таким образом официально подтвердил проходившую ранее информацию о возвращении Восточного Мосула под контроль властей.

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