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NBC узнало о прослушивании посла России и советника Трампа сотрудниками ФБР
25.01.2017 05:25 — Новости Мира | Tut.by
Федеральное бюро расследований (ФБР) прослушивало разговоры посла России в США Сергея Кисляка и советника Дональда Трампа по национальной безопасности.
Как сообщает телеканал
Источник NBC указал, что сотрудники ФБР ничего серьезного в разговоре Флинна с Кисляком не обнаружили. По его словам, никакого формального расследования по этому факту не проводилось.
Накануне телеканал
Собеседник NBC признал, что в действительности спецслужбы нечасто прослушивают разговоры чиновников с иностранцами, поскольку зачастую это является частью их работы, а ничего интересного из бесед извлечь не удается. Исключением стал разговор американского дипломата Робин Рафаэль, которую ФБР после одного из ее бесед заподозрило в работе на спецслужбы Пакистана. Позже в Госдепе сообщили, что в ФБР попросту неправильно поняли суть разговора.
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В частности, речь идет о беседе, которая состоялась в день объявления Бараком Обамой новых антироссийских санкций.
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