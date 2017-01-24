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NBC узнало о прослушивании посла России и советника Трампа сотрудниками ФБР

25.01.2017 05:25 — Новости Мира | Tut.by  
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Федеральное бюро расследований (ФБР) прослушивало разговоры посла России в США Сергея Кисляка и советника Дональда Трампа по национальной безопасности.


Фото: Reuters

Как сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник в спецслужбах США, в декабре сотрудники ФБР прослушивали телефонные переговоры Кисляка и генерал-лейтенанта в отставке Майка Флинна, который является советником Дональда Трампа. В частности, речь идет о беседе, которая состоялась в день объявления Бараком Обамой новых антироссийских санкций.

Источник NBC указал, что сотрудники ФБР ничего серьезного в разговоре Флинна с Кисляком не обнаружили. По его словам, никакого формального расследования по этому факту не проводилось.

Накануне телеканал CBS сообщал о том, что американские спецслужбы «заинтересовались одним телефонным разговором между Флинном и Кисляком», однако при этом не указывалось, что ФБР занималась прослушиванием.

Собеседник NBC признал, что в действительности спецслужбы нечасто прослушивают разговоры чиновников с иностранцами, поскольку зачастую это является частью их работы, а ничего интересного из бесед извлечь не удается. Исключением стал разговор американского дипломата Робин Рафаэль, которую ФБР после одного из ее бесед заподозрило в работе на спецслужбы Пакистана. Позже в Госдепе сообщили, что в ФБР попросту неправильно поняли суть разговора.

 
 
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В частности, речь идет о беседе, которая состоялась в день объявления Бараком Обамой новых антироссийских санкций.

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