Фото: vneshtorgclub.com

Часть неподтвержденных фактов о связях президента США Дональда Трампа с Россией могла исходить от президента Российско-Американской торговой палаты в США Сергея Миллиана, сообщает Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника издания, на сведениях, полученных от Миллиана, основано около трети доклада, составленного бывшим сотрудником британской разведки Кристофером Стилом. Он добавил, что среди неподтвержденных заявлений Миллиана — наличие у российских спецслужб компрометирующего видео с Дональдом Трампом, которым его могли шантажировать, а также сговор между штабом Трампа и российскими властями по взлому компьютеров Демократической партии.

Как уточняет WSJ, в досье Миллиан фигурирует как «Источник D» и «Источник E» и упоминается как «откровенно рассказывающий соотечественнику» и «откровенно рассказывающий соратнику». Издание поясняет, что сам Миллиан мог не знать, что передает информацию бывшему шпиону. В досье отмечается, что заявления Миллиана подтвердили другие источники автора досье.

По словам специального советника Трампа Майкла Коэна, его сбила с толку информация о том, что Миллиан мог быть источником сведений о поездке Трампа в Москву в 2013 году, так как он не имел к ней никакого отношения. Он добавил, что в заявлениях Миллиана не может быть и «унции правды», так как он встречался с Трампом лишь один раз.

Отвечая на запрос WSJ, Миллиан назвал досье «фальшивыми новостями» и «попыткой отвлечь будущего президента от реальной работы. На вопросы издания о том, являлся ли он источником для автора досье, Миллиан не ответил.

Сергей Миледьевич Кукуть (Сергей Миллиан) родился в 1978 году в г. п. Шарковщина Витебской области. Окончил Минский государственный лингвистический университет и Академию управления при президенте, сообщается на сайте российского «Внешторгклуба» .

По данным The Wall Street Journal, в США Миллиан живет около 15 лет. С 2006 года он занимает должность президента Российско-американской торговой палаты. Помимо этого, Миллиан является владельцем компаний Millian Group, Inc. и Interchallenge, лицензированным брокером по недвижимости и работает в сфере жилой и коммерческой недвижимости на национальном и международном уровне с Trump Organization и The Related Group, сообщает «Внешторгклуб» .

Он неоднократно выступал в качестве эксперта по экономике и российско-американским отношениям для российских информагентств, уточняет Meduza .

Издание BuzzFeed опубликовало 35-страничное досье 11 января. В нем говорилось, что у российских спецслужб есть компромат на Трампа. В документе рассказывается, что в одной из поездок в Москву миллиардер жил в отеле «Ритц-Карлтон» и заказывал проституток. В номере, по словам источника, были установлены скрытые видеокамеры и прослушка. Позже стало известно, что автором доклада оказался бывший сотрудник британской разведки МИ-6 Кристофер Стил . В настоящее время он является соучредителем компании Orbis Business Intelligence, специализирующейся на расследованиях и безопасности.

23 января главный редактор BuzzFeed в колонке для New York Times объяснил причины публикации этого досье. По его словам, оно долго циркулировало в кругах разведки, чиновников и СМИ, а единственные, кто о нем не знал, — это простые граждане США.

Сам Дональд Трамп назвал публикацию этого доклада «фальшивыми новостями». Позже телеканал CNN сообщил, что сотрудникам ФБР пока не удалось подтвердить «важные детали» из этого досье.