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Число жертв схода лавины на отель в центре Италии достигло 18 человек

25.01.2017 06:18 — Новости Мира | Tut.by  
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Число погибших под снежной лавиной в итальянском отеле Rigopiano di Farindola в горном массиве Гран-Сассо (центр Италии) увеличилось до 18 человек. Как сообщило во вторник агентство ANSA, последним из-под завалов было извлечено тело мужчины.

Пропавшими без вести считаются 11 человек.

Мощная лавина, спровоцированная подземными толчками и сильными снегопадами, сошла на расположенный на высоте 1,2 тысячи метров отель в минувшую среду, полностью накрыв четырехэтажное здание. Из более чем 30 находившихся в момент схода лавины в здании отеля выжили девять человек, включая четырех детей, которые были извлечены из-под завалов. Еще двое незадолго до катастрофы покинули здание отеля и также остались живы.

Поисково-спасательная операция продолжается. Прокуратура ведет следствие по факту происшествия. В частности, проясняется, насколько оперативно была отправлена помощь после полученного сигнала о бедствии.

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На данным момент пропавшими без вести числятся 11 человек.

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