Сын Дональда Трампа, 10-летний Бэррон подвергся насмешкам в интернете из-за необычного поведения на инаугурации отца. Его называли «вампиром», «фриком» и «Джоффри Баратеоном» (имеется в виду отрицательный персонаж «Игры престолов»). Другие пользователи, напротив, вступились за ребенка: пост с призывом отстать от него набрал два миллиона лайков.



Баррон Трамп. Фото: Reuters

На церемонии инаугурации Дональда Трампа его младший сын Бэррон вел себя необычно. 10-летний мальчик, как многим показалось, не мог сосредоточиться, невпопад улыбался и отказывался дать пять матери . В твиттере появилось много шуток про мальчика. Пользователи писали, что он выглядит еще большим фриком, чем его отец, называли вампиром из-за бледности и сравнивали с Джоффри Баратеоном из «Игры престолов». Другие утверждали, что он выглядит так, будто станет насильником.

Сценаристка передачи Saturday Night Live Кэти Рич пошутила про домашнее обучение Бэррона. Шутка сводилась к тому, что раз Бэррон учится дома, то и шутинг он устроит дома — подразумевалось, что мальчик похож на людей, которые расстреливают своих одноклассников в американских школах. За неудачную шутку Рич отстранили от работы на телеканале NBC, где выходит Saturday Night Live. Сценаристка извинилась. Твит Рич не был связан с действительностью: сын Трампа ходит в частную школу в Нью-Йорке.

Другие пользователи встали на защиту Бэррона Трампа. Дочь Билла Клинтона Челси (отец которой стал президентом, когда ей исполнилось 12 лет) написала , что у Бэррона, как и всех детей, есть право быть ребенком . Самым популярным постом в защиту сына Дональда Трампа стала запись американки Мелиссы Эрнст.

«Некоторые из либералов (в том числе и знаменитости), с одной стороны, выступают за мир, надежду и любовь, а с другой — лицемерно сеют ненависть. Сегодня когда вы будете укладывать своих детей спать, посмотрите им в глаза и спросите себя: „Сказал бы я это своими ребенку?“ Нравятся вам или не нравятся Трампы, это их десятилетний сын. Он пока растет, и слова могут задеть его. Слова влияют на формирование ребенка. Ни один ребенок не заслуживает, чтобы ему такое говорили. Не будьте лицемерами. Его зовут Бэррон Трамп. Он ребенок. Его нужно уважать. И отстать от него», — написала Мелисса Эрнст. Ее пост лайкнули два миллиона раз.