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Отстаньте от Бэррона Трампа. Сын президента США подвергся насмешкам из-за поведения на инаугурации
25.01.2017 07:36 — Новости Мира | Tut.by
Сын Дональда Трампа, 10-летний Бэррон подвергся насмешкам в интернете из-за необычного поведения на инаугурации отца. Его называли «вампиром», «фриком» и «Джоффри Баратеоном» (имеется в виду отрицательный персонаж «Игры престолов»). Другие пользователи, напротив, вступились за ребенка: пост с призывом отстать от него набрал два миллиона лайков.
На церемонии инаугурации Дональда Трампа его младший сын Бэррон вел себя необычно. 10-летний мальчик, как многим показалось, не мог сосредоточиться,
Сценаристка передачи Saturday Night Live Кэти Рич пошутила про домашнее обучение Бэррона. Шутка сводилась к тому, что раз Бэррон учится дома, то и шутинг он устроит дома — подразумевалось, что мальчик похож на людей, которые расстреливают своих одноклассников в американских школах. За неудачную шутку Рич отстранили от работы на телеканале NBC, где выходит Saturday Night Live. Сценаристка извинилась. Твит Рич не был связан с действительностью: сын Трампа ходит в частную школу в Нью-Йорке.
Другие пользователи встали на защиту Бэррона Трампа. Дочь Билла Клинтона Челси (отец которой стал президентом, когда ей исполнилось 12 лет)
«Некоторые из либералов (в том числе и знаменитости), с одной стороны, выступают за мир, надежду и любовь, а с другой — лицемерно сеют ненависть. Сегодня когда вы будете укладывать своих детей спать, посмотрите им в глаза и спросите себя: „Сказал бы я это своими ребенку?“ Нравятся вам или не нравятся Трампы, это их десятилетний сын. Он пока растет, и слова могут задеть его. Слова влияют на формирование ребенка. Ни один ребенок не заслуживает, чтобы ему такое говорили. Не будьте лицемерами. Его зовут Бэррон Трамп. Он ребенок. Его нужно уважать. И отстать от него», —
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Сын Дональда Трампа, 10-летний Бэррон подвергся насмешкам в интернете из-за необычного поведения на инаугурации отца. Другие пользователи, напротив, вступились за...
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