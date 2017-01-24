Одним из первых распоряжений Дональда Трампа на посту президента США стал указ о выходе страны из международного торгового соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП).



Электорат Трампа уверен, что президент, выведя страну из ТТП, обезопасил будущее рабочих. Фото: Reuters

Выход из ТТП был предвыборным обещанием Трампа, который считает, что членство в договоре может привести к сокращению рабочих мест в США. Что такое ТТП, какими будут последствия выхода из него США и как это отразится на остальном мире?

Что такое ТТП?

Предложение о создании регионального торгового партнерства было выдвинуто в 2003 году правительствами Новой Зеландии, Сингапура и Чили.

В 2005 году эти страны вместе с присоединившимся к ним Брунеем подписали соглашение об учреждении ТТП, вступившее в силу в следующем году.

Переговоры о Транстихоокеанском партнерстве в его нынешнем виде начались в 2008 году, когда в соглашение вступили США. Вместе с другими участниками ТТП они начали активно договариваться с другими странами региона об их вступлении.

К 2015 году соглашение о Транстихоокеанском партнерстве было подписано 12 странами Азиатско-Тихоокеанского региона. В торговый пакт кроме США вошли Япония, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Мексика, Перу, Чили, Малайзия, Бруней, Сингапур и Вьетнам. Эти же страны 4 февраля 2016 года подписали соглашение о создании партнерства. Оно должно было вступить в силу после ратификации всеми странами-участницами.

ТТП предполагает создание зоны свободной торговли между этими странами, сокращение торговых тарифов в регионе, и в перспективе — создание в Тихоокеанском регионе единого рынка наподобие европейского.

Многие эксперты восприняли создание ТТП как попытку США сдержать рост влияния Китая в регионе, так как КНР в пакт не вошла.

Президент России Владимир Путин назвал создание торгового блока «очередной попыткой США построить выгодную для себя архитектуру регионального экономического сотрудничества».

В чем был смысл соглашения для США?

По оценке Института международной экономики Питерсона, в абсолютных категориях США стали бы основным бенефициаром соглашения. По расчетам исследователей института, членство США в пакте могло увеличить реальный доход американцев в сумме на 131 млрд долларов, или на 0,5% от ВВП .

В своем заявлении о создании партнерства президент Барак Обама говорил, что одна из его основных целей — увеличить экспорт продуктов, произведенных в США.

«Когда более 95% потенциальных покупателей наших продуктов живут за границами нашей страны, мы не можем позволить таким странам, как Китай, устанавливать правила мировой экономики. Эти правила должны устанавливать мы, открывая для американских товаров новые рынки, в то же время устанавливая стандарты по защите прав рабочих и сохранению окружающей среды», — объяснял создание ТТП Барак Обама в 2015 году.

По мнению исследователей из института Питерсона, членство в ТТП никак не отразилось бы на уровне безработицы в штатах.

Чем недоволен Трамп?

«Политика моей администрации — представлять интересы американского народа, обеспечивая его процветание, в особенности процветание американских рабочих, в любых переговорах […] Чтобы обеспечить это, моя администрация намерена вести прямые переговоры о будущих торговых сделках с потенциальными странами-партнерами один на один», — говорится в заявлении Трампа о выходе из ТТП на сайте Белого дома.

Какого-либо экономического обоснования того, что членство в ТТП может повредить интересам американских рабочих, в этом заявлении не содержится.

В ходе предвыборной кампании Трамп был более многословен и даже ссылался на исследование американского Института экономической политики.

«ТТП создает новую международную комиссию, принимающую решения, на которые граждане США не смогут наложить вето, что облегчает для наших конкурентов экспорт дешевых, субсидируемых товаров в США и позволяет зарубежным странам препятствовать нашему экспорту», — объяснял Трамп.

По подсчетам Института экономической политики, из-за дефицита в торговле с 11 странами пакта, размер которого оценивают в 177,9 млрд долларов, в 2015 году ВВП США уменьшился на 284,6 млрд долларов, а также было сокращено около 2 млн рабочих мест.

Как говорится в докладе института, дефицит в торговле со странами ТТП уже привел к потере около миллиона рабочих мест в производственном секторе, при этом 7 из 10 штатов, потерявших больше всего рабочих мест, живут в центральной части США, где, как принято считать, сконцентрирован электорат Трампа.

Все это, утверждают в институте, происходит на фоне использования практик международной торговли, в частности, занижения азиатскими странами курсов своих валют, которые мешают США наладить экспорт.

Создаст ли выход из ТТП рабочие места в США?

США действительно потеряли множество рабочих мест из-за свободной торговли за последние годы, а «рабочий» электорат Трампа помнит вступлении Китая в ВТО в 2001 году, давшем США доступ к дешевой рабочей силе.

Однако прогресс не остановить, и потерянные рабочие места в США не вернутся, как бы Трамп того ни желал, считает бизнес-корреспондент Би-би-си в Азии Каришма Вашвани.

Эти рабочие места уже достались роботам.

Как говорится в исследовании Центра деловых и экономических исследований Государственного университета Болл, из общего числа сокращенных за последние годы американских рабочих мест только 15% были сокращены из-за развития свободной международной торговли, а в остальных 85% случаев рабочих сокращали из-за автоматизации производства.

Это подтверждается тем, что, несмотря на стремительное сокращение количества рабочих мест на американских заводах (по данным Financial Times в период с 2000 по 2010 год их было потеряно более пяти миллионов), производительность заводов выросла.

Аналогичный процесс происходит и в Азии. Например, тайваньская компания Foxconn недавно заменила на роботов 60 тысяч своих сотрудников. Подобные планы есть у многих китайских индустриальных компаний.

Именно поэтому теория о том, что выход из ТТП, как и любое другое проявление «протекционизма по Трампу», вернет в США заводские рабочие места, ошибочно, считает Вашнави.

Может ли место США в ТТП занять Китай?

Многие восприняли ТТП как на геополитический инструмент, призванный сдержать рост роли Китая в мировой экономике и направленный на создание выгодной для США системы международной торговли в самом перспективном в этом отношении регионе мира.

Сам Дональд Трамп, критикуя ТТП в ходе предвыборной кампании, в качестве одного из недостатков договора указывал, что в нем якобы предусмотрена «задняя дверь», — пункт, который может позволить Китаю присоединиться к пакту.

Однако после подписания указа о выходе США из ТТП о присоединении к пакту Китая говорят вполне открыто.

«Выход США из ТТП — это большая потеря, по этому поводу сомнений нет. Но мы не сдаемся […] разумеется, идея о присоединении Китая к ТТП имеет большой потенциал», — сказал журналистам во вторник премьер-министр Австралии Малькольм Тернбулл, сказав, что обсудил этот вопрос с главами правительств Японии, Новой Зеландии и Сингапура.

Сам председатель КНР Си Цзиньпин в своей недавней речи на Давосском форуме резко высказывался против протекционизма в торговле. Он сравнил страны, отказывающиеся от глобальных торговых пактов, с человеком, который запирает себя в темной комнате.

Многие гости форума восприняли риторику Си не только как критику политики Трампа, но и как знак того, что Китай намерен занять место, освобожденное с выходом США из ТТП, — либо в рамках другого пакта, либо присоединившись к уже существующему после внесения в него необходимых изменений.