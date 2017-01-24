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Китай назвал домыслами сообщения о размещении ракет на границе с Россией

25.01.2017 10:47 — Новости Мира | Tut.by  
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Министерство иностранных дел Китая заявило, что распространившиеся в интернете сообщения о военном присутствии КНР на границе с Россией — лишь домыслы и предположения, передает РИА «Новости».


Фото: dwnews.com

«В настоящее время отношения всестороннего стратегического партнерства и взаимодействия между Китаем и Россией поддерживаются на высоком уровне», — говорится в комментарии ведомства.

В китайском МИД подчеркнули, что стратегическое взаимодоверие между двумя странами и сотрудничество в различных сферах постоянно углубляется.

«Что касается так называемого военного присутствия — это лишь домыслы и догадки, распространившиеся в интернете», — подчеркнули в министерстве.

Ранее китайская газета Global Times сообщила, что Китай разместил баллистические межконтинентальные ракеты собственного производства DF-41 вблизи границы с Россией, в провинции Хэйлунцзян.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже заявил, что Кремль не воспринимает как угрозу развитие Вооруженных сил Китая.

 
 
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Ранее СМИ сообщили, что Китай разместил баллистические межконтинентальные ракеты собственного производства DF-41 вблизи границы с Россией.

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