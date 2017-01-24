Министерство иностранных дел Китая заявило, что распространившиеся в интернете сообщения о военном присутствии КНР на границе с Россией — лишь домыслы и предположения, передает РИА «Новости» .



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«В настоящее время отношения всестороннего стратегического партнерства и взаимодействия между Китаем и Россией поддерживаются на высоком уровне», — говорится в комментарии ведомства.

В китайском МИД подчеркнули, что стратегическое взаимодоверие между двумя странами и сотрудничество в различных сферах постоянно углубляется.

«Что касается так называемого военного присутствия — это лишь домыслы и догадки, распространившиеся в интернете», — подчеркнули в министерстве.

Ранее китайская газета Global Times сообщила, что Китай разместил баллистические межконтинентальные ракеты собственного производства DF-41 вблизи границы с Россией, в провинции Хэйлунцзян.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже заявил , что Кремль не воспринимает как угрозу развитие Вооруженных сил Китая.