﻿ В результате взрыва автомобиля и стрельбы в отеле в Сомали погибли более 10 человек. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В результате взрыва автомобиля и стрельбы в отеле в Сомали погибли более 10 человек

25.01.2017 12:13 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

По меньшей мере 13 человек погибли в результате атаки боевиков из исламистской группировки «Аш-Шабаб» на отель в столице Сомали Могадишо. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

По информации агентства, сначала возле входа в гостиницу Dayah был подорван заминированный автомобиль, затем в здание прорвались вооруженные огнестрельным оружием боевики.

Члены группировки «Аш-Шабаб», полностью контролировавшей Могадишо до 2011 года, неоднократно совершали атаки на гостиницы. Так, в июне 2016 года в результате нападения на гостиницу погибли 15 человек. Как сообщали очевидцы, боевики открыли беспорядочную стрельбу по постояльцам отеля, возле которого также сначала подорвали автомобиль.

В феврале 2016 года боевики напали на отель рядом с президентским дворцом. Тогда террорист-смертник протаранил на машине вход в отель. В результате атаки погибли девять человек.

 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сначала возле входа в гостиницу Dayah был подорван заминированный автомобиль, затем в здание прорвались вооруженные огнестрельным оружием боевики.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Китай назвал домыслами сообщения о размещении ракет на границе с Россией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика