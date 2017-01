По меньшей мере 13 человек погибли в результате атаки боевиков из исламистской группировки «Аш-Шабаб» на отель в столице Сомали Могадишо. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

По информации агентства, сначала возле входа в гостиницу Dayah был подорван заминированный автомобиль, затем в здание прорвались вооруженные огнестрельным оружием боевики.