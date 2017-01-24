По меньшей мере 13 человек погибли в результате атаки боевиков из исламистской группировки «Аш-Шабаб» на отель в столице Сомали Могадишо. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

По информации агентства, сначала возле входа в гостиницу Dayah был подорван заминированный автомобиль, затем в здание прорвались вооруженные огнестрельным оружием боевики.

Члены группировки «Аш-Шабаб», полностью контролировавшей Могадишо до 2011 года, неоднократно совершали атаки на гостиницы. Так, в июне 2016 года в результате нападения на гостиницу погибли 15 человек. Как сообщали очевидцы, боевики открыли беспорядочную стрельбу по постояльцам отеля, возле которого также сначала подорвали автомобиль.

В феврале 2016 года боевики напали на отель рядом с президентским дворцом. Тогда террорист-смертник протаранил на машине вход в отель. В результате атаки погибли девять человек.