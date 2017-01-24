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В результате взрыва автомобиля и стрельбы в отеле в Сомали погибли более 10 человек
25.01.2017 12:13 — Новости Мира | Tut.by
По меньшей мере 13 человек погибли в результате атаки боевиков из исламистской группировки «Аш-Шабаб» на отель в столице Сомали Могадишо. Об этом сообщает
По информации агентства, сначала возле входа в гостиницу Dayah был подорван заминированный автомобиль, затем в здание прорвались вооруженные огнестрельным оружием боевики.
Члены группировки «Аш-Шабаб», полностью контролировавшей Могадишо до 2011 года, неоднократно совершали атаки на гостиницы. Так, в июне 2016 года в результате нападения на гостиницу погибли 15 человек. Как сообщали очевидцы, боевики открыли беспорядочную стрельбу по постояльцам отеля, возле которого также сначала подорвали автомобиль.
В феврале 2016 года боевики напали на отель рядом с президентским дворцом. Тогда террорист-смертник протаранил на машине вход в отель. В результате атаки погибли девять человек.
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Сначала возле входа в гостиницу Dayah был подорван заминированный автомобиль, затем в здание прорвались вооруженные огнестрельным оружием боевики.
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