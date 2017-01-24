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Панама приостановила расследование дела об офшорах
25.01.2017 12:41 — Новости Мира | Tut.by
Генпрокуратура Панамы приостановила расследование дела о так называемом панамском досье, в котором сообщалось, что ряд мировых лидеров и их приближенные использовали офшорные схемы. Об этом в среду, 25 января, сообщает Al-Manar TV со ссылкой на представителей Генпрокуратуры.
Основанием для приостановки расследования стал вопрос относительно законности этих действий. Теперь Верховному суду страны предстоит решить, будет ли это дело возобновлено.
В апреле 2016 года немецкая газета Süddeutsche Zeitung опубликовала
Часть материалов посвящена «близкому окружению» президента России Владимира Путина. Всего в расследовании фигурируют 12 семей российских чиновников и 12 мировых лидеров — все они называются владельцами панамских офшоров.
На основании этой публикации генпрокуратура Панамы начала расследование. В главном офисе Mossack Fonsecа был проведен обыск, в ходе которого обнаружили мешки с уничтоженными документами. В самой фирме все обвинения в свой адрес отрицают, называя публикацию незаконной.
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Основанием для приостановки расследования стал вопрос относительно законности этих действий.
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