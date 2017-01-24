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В Кувейте казнили принца

25.01.2017 13:41 — Новости Мира | Tut.by  
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В Кувейте приведены в исполнение смертные приговоры семерым осужденным, в том числе принцу из правящей в королевстве семьи. Казнь произведена через повешение, сообщает The Washington Post.

В сообщении, распространенном государственным агентство KUNA, говорится, что казнен, в числе прочих, принц Файсал Абдулла аль-Джабер аль-Сабах, признанный виновным в спланированном убийстве и незаконном владении огнестрельным оружием.

Среди казненных также филиппинская домработница Джакатиа Пава, признанная виновной в убийстве 22-летней дочери своего работодателя. Пава категорически отрицала свою вину. МИД Филиппин просил власти Кувейта помиловать женщину.

Также, говорится в сообщении KUNA, были казнены двое граждан Египта, гражданин Бангладеш, гражданин Эфиопии и еще один кувейтец.

Предыдущий раз массовую казнь власти Кувейта проводили в 2013 году, когда были повешенны трое иностранных граждан.

Смертный приговор в отношении члена королевской семьи Кувейта предыдущий раз был приведен в исполнение в декабре 2016 года. Тогда был повешен принц Турки бин Сауда аль-Кабир, признанный виновным в убийстве подданного Саудовской Аравии во время драки. До аль-Кабира членов королевской семьи в Кувейте не казнили с 1977 года, сообщало тогда издание Kuwait Times.

 
 
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Смертный приговор в отношении члена королевской семьи Кувейта предыдущий раз был приведен в исполнение в декабре 2016 года.

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