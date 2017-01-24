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Под Парижем обокрали особняк Ротшильда

25.01.2017 13:50 — Новости Мира | Tut.by  
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Неизвестные обокрали особняк Эдуарда де Ротшильда, расположенный во французском департаменте Сена и Марна неподалеку от Парижа. Об этом в среду, 25 января, сообщает радиостанция Europe 1.

Инцидент произошел накануне вечером. Воры проникли в помещение, взломав дверной замок на первом этаже. Злоумышленники вынесли из особняка драгоценности и наличные деньги. Сумма ущерба оценивается в 200−400 тысяч евро. Отмечается, что хозяев в момент преступления в доме не было. О краже в полицию сообщил обслуживающий персонал. Сотрудники правоохранительных органов занимаются поисками грабителей.

59-летний барон Эдуард де Ротшильд возглавляет наблюдательный совет банка Rothschild & Cie, а также является одним из совладельцев парижской газеты Liberation. В 2010 году сообщалось, что он репатриировался в Израиль. Незадолго до переезда бизнесмен приобрел дом в Тель-Авиве.

Семейство Ротшильд — династия еврейского происхождения с историей, восходящей к XVIII веку. На сегодняшний день они владеют большой финансовой группой, в которой работают около тысячи инвестиционных банкиров по всему миру. У семьи есть также консультационный бизнес, занимающийся как слияниями и поглощениями, так и корпоративными финансами. По некоторым оценкам, состояние Ротшильдов оценивается в 350 миллиардов долларов.

 
 
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Злоумышленники вынесли из особняка драгоценности и наличные деньги. Сумма ущерба оценивается в 200−400 тысяч евро.

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