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В Европе продлили контроль на границе еще на три месяца

25.01.2017 17:28 — Новости Мира | Tut.by  
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Еврокомиссия в среду, 25 января, выразила согласие продлить контроль на границах нескольких стран внутри Шенгенского пространства на три месяца до середины мая.


Фото: www.dw.de

«Несмотря на постепенную стабилизацию положения, еще не наступило время для перехода к режиму открытых границ», — говорится в заявлении Еврокомиссии.

Германия из-за большого потока беженцев в сентябре 2015 года первой из стран Шенгенской зоны ввела контроль на границе с Австрией. Позже проверки на границах ввели также Дания, Австрия, Швеция и Норвегия.

На встрече 26−27 января на Мальте главы МВД, а неделей позже главы государств и правительств стран Евросоюза обсудят проблемы миграции и вопрос о контроле на границах. Еврокомиссия также намерена подготовить к встрече на Мальте доклад о работе европейского пограничного агентства Frontex в 2016 году и о миграции через Средиземное море по маршруту из Ливии в Италию.

 
 
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"Несмотря на постепенную стабилизацию положения, еще не наступило время для перехода к режиму открытых границ", - говорится в заявлении Еврокомиссии.

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