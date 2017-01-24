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россиян судят в Турции по обвинению в подготовке терактов с помощью моделей самолетов

25.01.2017 19:36 — Новости Мира | Tut.by  
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Девять человек, включая семерых граждан РФ, предстали перед судом по обвинению в причастности к террористической группировке «Исламское государство», а также в подготовке терактов на территории Турции. Об этом сообщила газета

По ее данным, подозреваемые планировали совершить атаки в июне 2016 года, но были схвачены турецкими спецслужбами. Им грозит до 15 лет лишения свободы. Согласно обвинительному заключению, теракты планировалось совершить с помощью моделей самолетов, способных перевозить до 50 кг взрывчатки, которая была переправлена в Стамбул из провинции Шанлыурфа на границе с Сирией.

Издание отмечает, что на скамье подсудимых находятся Зелимхан Цайсаев, Аза Бепджахоба, Зукра Борчашвили, Салман Дакаев, Киури Хацаев, Бекхам Алимханов, Хассан Орстхо, Фуат Гюнеш и Фатьма Алтынташ.

Как сообщил корреспонденту ТАСС генконсул РФ в Стамбуле Андрей Подъелышев, турецкие власти не информировали российских дипломатов о суде над семью россиянами.

«Мы сами узнали об этом сегодня из прессы. Соответственно, наши дипломаты не участвуют в этом процессе», — сказал он.

 
 
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Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы. Генконсул РФ в Стамбуле заявил, что турецкие власти не информировали российских дипломатов о суде.

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