Часть президентских полномочий будет передана парламенту и правительству страны. Об этом, как сообщает tengrinews.kz , президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил во время телеобращения. Перед тем как внести соответствующие изменения в Конституцию страны, их вынесут на всенародное обсуждение.



Нурсултан Назарбаев на инаугурации 29 апреля 2015 года. Фото: Reuters

Перераспределение власти

«Программа реформ — это наш ответ на вопрос, в каком направлении пойдет Казахстан. Ответ ясный и последовательный — в сторону демократического развития», — сказал Назарбаев.

По его словам, избранный парламент будет формировать правительство, то, в свою очередь, будет иметь больше полномочий по управлению экономикой.

«Суть предлагаемой реформы состоит в серьезном перераспределении властных полномочий, демократизации политической системы в целом. Для президента в новых условиях приоритетами станут технические функции — роль верховного арбитра в отношениях между ветвями власти. Глава государства сконцентрируется также на внешней политике, национальной безопасности в целом, обороноспособности нашей страны. При этом роль правительства и парламента значительно усилится», — цитирует Назарбаева Kazinform .

«Учитывая важность предлагаемых мер, я решил вынести на всенародное обсуждение проект конституционных реформ, который будет опубликован. Издан соответствующий Указ», — отметил Назарбаев.

Срок обсуждения — месяц.

Операция «Преемник»

Представители оппозиции в Казахстане говорят, что данные реформы могут свидетельствовать о начале Операции «Преемник».

«Властные группировки будут делить власть между собой. В нашем случае речь идет не о перераспределении полномочий между конституционными ветвями власти, а переделе сфер властного влияния между неконституционными кланами вокруг президента. Кланы встали на ноги, и в постназарбаевский период они хотят иметь свою долю во власти, как гарантию сохранения их богатств после ухода Назарбаева», — заявил в интервью агентству Reuters оппозиционный политик Амиржан Косанов.

Назарбаев управляет Казахстаном более четверти века — с 1989 года, что является рекордом на постсоветском простанстве. В апреле 2015 года он был переизбран на пятый президентский срок на досрочных президентских выборах, по официальным данным набрав 97,75% голосов избирателей.

Рассуждая о своем преемнике, Назарбаев как-то признался , что испытывает сложности с поиском кандидатуры. «Когда начнешь искать замену, вокруг все потоптано. Никого нет, один я. У вас других нет, поэтому держитесь за меня», — сказал Назарбаев. «Следующий хуже будет еще», — добавил он в шутку.

Среди кандидатур, которые рассматриваются в качестве потенциальных его преемников — старшая дочь Дарига , которая является депутатом парламента, заместитель премьер-министра Имангали Тасмагамбетов и Касым-Жомарт Токаев, спикер верхней палаты парламента.

Согласно Конституции Казахстана, Токаеву автоматически будет передано управление страной в случае смерти Назарбаева до новых выборов.