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Назарбаев заявил, что отдаст часть президентских полномочий парламенту и правительству страны
25.01.2017 23:58 — Новости Мира | Tut.by
Часть президентских полномочий будет передана парламенту и правительству страны. Об этом, как сообщает
Перераспределение власти
«Программа реформ — это наш ответ на вопрос, в каком направлении пойдет Казахстан. Ответ ясный и последовательный — в сторону демократического развития», — сказал Назарбаев.
По его словам, избранный парламент будет формировать правительство, то, в свою очередь, будет иметь больше полномочий по управлению экономикой.
«Суть предлагаемой реформы состоит в серьезном перераспределении властных полномочий, демократизации политической системы в целом. Для президента в новых условиях приоритетами станут технические функции — роль верховного арбитра в отношениях между ветвями власти. Глава государства сконцентрируется также на внешней политике, национальной безопасности в целом, обороноспособности нашей страны. При этом роль правительства и парламента значительно усилится», — цитирует Назарбаева
«Учитывая важность предлагаемых мер, я решил вынести на всенародное обсуждение проект конституционных реформ, который будет опубликован. Издан соответствующий Указ», — отметил Назарбаев.
Срок обсуждения — месяц.
Операция «Преемник»
Представители оппозиции в Казахстане говорят, что данные реформы могут свидетельствовать о начале Операции «Преемник».
«Властные группировки будут делить власть между собой. В нашем случае речь идет не о перераспределении полномочий между конституционными ветвями власти, а переделе сфер властного влияния между неконституционными кланами вокруг президента. Кланы встали на ноги, и в постназарбаевский период они хотят иметь свою долю во власти, как гарантию сохранения их богатств после ухода Назарбаева», — заявил в интервью агентству
Назарбаев управляет Казахстаном более четверти века — с 1989 года, что является рекордом на постсоветском простанстве. В апреле 2015 года он
Рассуждая о своем преемнике, Назарбаев как-то
Среди кандидатур, которые рассматриваются в качестве потенциальных его преемников —
Согласно Конституции Казахстана, Токаеву автоматически будет передано управление страной в случае смерти Назарбаева до новых выборов.
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Перед тем как внести соответствующие изменения в Конституцию страны, их вынесут на всенародное обсуждение.
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