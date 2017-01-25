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Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой
25.01.2017 23:20 — Новости Мира | Tut.by
Президент США Дональд Трамп подписал два указа — об охране государственной границы, предусматривающий строительство стены на границе с Мексикой, и об иммиграции. При этом в своем первом интервью в качестве главы государства, которое он дал телеканалу в среду, 25 января, в Белом доме, Трамп заверил, что за стену заплатит соседняя страна.
По словам президента, строительство начнется в ближайшие месяцы и сначала будет вестись на деньги из бюджета Соединенных Штатов, однако со временем Мексика компенсирует 100 процентов затрат. «Это будет происходить за счет Мексики… и мы возместим это за счет Мексики, как я всегда и говорил», — пообещал глава Белого дома. По его словам, деньги будут получаться по достаточно сложной схеме — из денежных переводов из США в Мексику.
Как передает Reuters со ссылкой на представителя Белого Дома Шона Спайсера, в настоящее время Трамп проводит консультации с Конгрессом по поводу создания механизма финансирования строительства стены. «Президент работает с Конгрессом и другими людьми, чтобы рассмотреть механизмы финансирования, которые могут быть использованы. В этом вопросе его цель — начать этот процесс (строительства) как можно скорее, используя имеющиеся фонды, а в дальнейшем работать с конгрессом для нахождения альтернативных путей», — сообщил Спайсер.
Ранее 25 января Спайсер рассказал, что документами будут закреплены такие меры, как возведение «физического барьера» на южной границе для того, чтобы остановить поток нелегалов и наркотиков, а также массовая высылка приезжих-нелегалов, преступивших в США закон.
«Мы покончим с опасной политикой предыдущей администрации — "хватать и отпускать", эта политика привела к гибели многих американцев. Для нас вновь станет приоритетом уголовное преследование и депортация незаконных иммигрантов, которые нарушили наши законы. После отбытия срока в нашей тюрьме они получат билеты в один конец в страну происхождения. И их правительства примут их обратно», — заявил пресс-секретарь Белого дома.
Он добавил, что в противном случае гражданам этих стран может быть отказано в выдаче американских виз. Также в одном из подписанном Трампом указов предусмотрено прекращение финансировании из госисточников городов, отказавшимся выдавать приезжих властям.
Ранее президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявил, что его государство
В ходе избирательной кампании Дональд Трамп не раз заявлял, что планирует депортировать примерно 11 миллионов человек, нелегально проживающих в США, и обещал построить стену на границе с Мексикой, причем осуществить проект за счет соседней страны.
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Документами будут закреплены такие меры, как возведение "физического барьера" на южной границе для того, чтобы остановить поток нелегалов и наркотиков, а также...
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