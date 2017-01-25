Президент США Дональд Трамп подписал два указа — об охране государственной границы, предусматривающий строительство стены на границе с Мексикой, и об иммиграции. При этом в своем первом интервью в качестве главы государства, которое он дал телеканалу в среду, 25 января, в Белом доме, Трамп заверил, что за стену заплатит соседняя страна.



Дональд Трамп. Фото: Reuters

По словам президента, строительство начнется в ближайшие месяцы и сначала будет вестись на деньги из бюджета Соединенных Штатов, однако со временем Мексика компенсирует 100 процентов затрат. «Это будет происходить за счет Мексики… и мы возместим это за счет Мексики, как я всегда и говорил», — пообещал глава Белого дома. По его словам, деньги будут получаться по достаточно сложной схеме — из денежных переводов из США в Мексику.

Как передает Reuters со ссылкой на представителя Белого Дома Шона Спайсера, в настоящее время Трамп проводит консультации с Конгрессом по поводу создания механизма финансирования строительства стены. «Президент работает с Конгрессом и другими людьми, чтобы рассмотреть механизмы финансирования, которые могут быть использованы. В этом вопросе его цель — начать этот процесс (строительства) как можно скорее, используя имеющиеся фонды, а в дальнейшем работать с конгрессом для нахождения альтернативных путей», — сообщил Спайсер.

Ранее 25 января Спайсер рассказал, что документами будут закреплены такие меры, как возведение «физического барьера» на южной границе для того, чтобы остановить поток нелегалов и наркотиков, а также массовая высылка приезжих-нелегалов, преступивших в США закон.

«Мы покончим с опасной политикой предыдущей администрации — "хватать и отпускать", эта политика привела к гибели многих американцев. Для нас вновь станет приоритетом уголовное преследование и депортация незаконных иммигрантов, которые нарушили наши законы. После отбытия срока в нашей тюрьме они получат билеты в один конец в страну происхождения. И их правительства примут их обратно», — заявил пресс-секретарь Белого дома.

Он добавил, что в противном случае гражданам этих стран может быть отказано в выдаче американских виз. Также в одном из подписанном Трампом указов предусмотрено прекращение финансировании из госисточников городов, отказавшимся выдавать приезжих властям.

Ранее президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявил, что его государство не будет платить за строительство пограничной стены, а руководство страны собирается сохранить свободу денежных переводов мигрантов.

В ходе избирательной кампании Дональд Трамп не раз заявлял, что планирует депортировать примерно 11 миллионов человек, нелегально проживающих в США, и обещал построить стену на границе с Мексикой, причем осуществить проект за счет соседней страны.