Посольство Польши в Киеве направило в МИД Украины ноту с требованием расследовать факты вандализма на польском военном кладбище в поселке Быковня под Киевом.

Как сообщила в твиттере пресс-секретарь МИД Польши Йоанна Вайда, Варшава «потребовала от украинских властей объяснений в связи с фактом вандализма на польском кладбище» и установления лиц, совершивших это преступление.

Сообщается, что полиция Украины уже возбудила уголовное дело по факту вандализма.

Инцидент в поселке Быковня произошел в ночь на 25 января. Неизвестные расписали красной краской несколько памятников на кладбище жертв тоталитаризма в Быковне, а также попытались разгромить вход на польское военное кладбище.

«В украинской и польской частях кладбища неизвестные нанесли надписи красной краской. В польской части написали „СС Галичина“, а в украинской — ОУН-УПА и нецензурные слова. Была также попытка разрушить ломом вход в польскую часть кладбища. Одна колонна наклонена, другая — не повреждена», — рассказал польскому радио директор Национального историко-мемориального заповедника «Быковнянские могилы» Богдан Биляшевский.

На польском военном кладбище в Быковне в братских могилах захоронено почти 3,5 тысячи поляков — жертв Катынского расстрела в 1940 году.

В общей сложности на военном кладбище в поселке Быковня под Киевом захоронено более 100 тысяч жертв сталинских репрессий.

Дивизия СС «Галичина» была сформирована в апреле 1943 года германскими оккупационными властями из добровольцев в Украине.

«Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия» также сотрудничала с фашистской Германией. Ее ветераны требуют, чтобы их признали одной из сторон, воевавших в ходе Второй мировой войны, и настаивают, что сражались за независимость Украины — против как гитлеровских, так и советских войск.

Противники такого подхода обвиняют членов ОУН-УПА в военных преступлениях и настаивают, что те сотрудничали с немецкими оккупантами.