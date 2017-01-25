Итальянские спасатели нашли тела всех, кто считался пропавшими без вести при сходе лавины на отель. Общее число погибших достигло 29 человек.

Спасатели обнаружили тела всех, кто до сих пор считался пропавшими без вести при сходе лавины на горный отель Rigopiano в Италии. Как сообщили спасательные службы в ночь на четверг, 26 января, общее число погибших, таким образом, составило 29 человек.

Ранее из отеля были спасены девять человек, в том числе четверо детей. Еще двоим удалось выжить, так как в момент схода лавины они были вне отеля.

Трагедия произошла 18 января через несколько часов после землетрясения. Постояльцы отеля находились на первом этаже и ждали эвакуации. Она затягивалась, поскольку дороги, ведущие к расположенному в горах отелю, были засыпаны снегом.