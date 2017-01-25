﻿ В Бразилии может вспыхнуть эпидемия желтой лихорадки. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Бразилии может вспыхнуть эпидемия желтой лихорадки

26.01.2017 08:29 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Бразильские власти предупреждают, что в стране впервые с 2000 года может вспыхнуть эпидемия желтой лихорадки.

Министерство здравоохранения подтвердило 70 случаев заболевания, 40 из них с летальным исходом. Еще несколько сотен случаев сейчас расследуются.

Наибольшее число заболевших выявлено в штате Минас-Жерайс.

Медики рекомендуют всем, кто намерен отправиться в этот регион, а также другие места, где существует вероятность заболевания, пройти вакцинацию.

Для этих целей уже заказано 11,5 млн доз вакцины.

Всемирная организация здравоохранения в своем заявлении, посвященном ситуации в Бразилии, отмечает, что желтую лихорадку можно легко предотвращать с помощью иммунизации при условии, что вакцинация проводится как минимум за 10 дней до поездки.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство здравоохранения подтвердило 70 случаев заболевания, 40 из них с летальным исходом. Еще несколько сотен случаев сейчас расследуются.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Россия предложила Сирии создать курдскую автономию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика