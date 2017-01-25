Мексика не станет платить за строительство стены на границе с США. Об этом в среду вечером в своем видеообращении к нации заявил президент латиноамериканской страны Энрике Пенья Ньето. Ранее в тот же день президент США Дональд Трамп подписал указ о возведении «крупного физического барьера» на границе с Мексикой и сообщил, что процесс «начнется немедленно».



Фото: Reuters

«Выражаю сожаление и осуждение в связи с решением США продолжать строительство стены, которая многие годы разделяет нас, а не объединяет, — сказал Пенья Ньето. — Я неоднократно заявлял: Мексика не будет платить ни за какую стену». Он добавил, что как президент берет на себя «всю ответственность по защите интересов Мексики и ее жителей». Глава государства отметил, что Трамп подписал указ о сооружении стены в тот момент, когда Мексика «начинает переговоры о новых правилах сотрудничества, торговли, инвестиций, безопасности и миграции».

В настоящее время в Вашингтоне находится делегация во главе с министрами экономики и иностранных дел латиноамериканской страны Ильдефонсо Гуахардо и Луисом Видегараем. Сведений об итогах первого дня их встреч с представителями новой администрации США обнародовано не было. На 31 января запланирован визит мексиканского лидера в соседнее государство и его встреча с Трампом. Тем не менее, пока точно не известно, состоится ли он.

Ранее в этом месяце Пенья Ньето заявлял, что его страна рассчитывает на хорошие отношения с новой администрацией США, однако не станет платить за строительство пограничной стены. Трамп отмечал, что высота барьера должна составить около 15 метров, а его стоимость — $ 10−12 млрд.