Президент США Дональд Трамп подтвердил, что он введет зоны безопасности для перемещенных гражданских лиц в Сирии. Об этом он заявил в интервью ABC News.



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«Теперь я введу зоны безопасности в Сирии, и это будет сделано для людей», — сказал Трамп. Он отметил, что у США «достаточно» проблем, а он собирается быть президентом «безопасной страны».

Президент США выступил с критикой в отношении Европы из-за того, что ее страны позволили иммигрантам приехать в Германию и другие страны. Он назвал данное решение «ужасной ошибкой». «Вам просто надо посмотреть туда. Что там происходит — это катастрофа», — заявил Трамп. Он отметил, что не хочет, чтобы подобное произошло в США.

Трамп рассказал, что бывший президент Барак Обама, Хиллари Клинтон и экс-госсекретарь Джон Керри «позволили тысячам людей» приехать в США. Он отметил, что теперь ФБР ведет следствие по терроризму в отношении большего количества людей, чем раньше.

Президент США также добавил, что у Америки «глубокие и очень серьезные» проблемы и ей «не нужно больше». Он отметил, что США не позволят въехать в страну людям, которые могут стать причиной даже «маленьких проблем».

Газета The New York Times сообщала, что Трамп планирует подписать указ о создании зон безопасности в Сирии. В проекте документа сказано, что госсекретарь США и министр обороны в течение 90 дней после подписания указа должны разработать план по созданию таких зон в Сирии и «в странах региона». Данные зоны предназначены для сирийских мигрантов, которые будут там ждать решения по переселению в третьи страны или репатриации.

Кроме того, в документе указано, что в США планируется приостановка приема беженцев на 120 дней. В течение этого времени ведомства должны будут выдвинуть предложения по тому, как обезопасить США от беженцев, которые могут представлять угрозу для безопасности страны. По проекту документов, въезд в Соединенные Штаты беженцев из Сирии предлагается запретить.

Во время выдвижения в кандидаты в президенты Дональд Трамп предлагал запретить въезд мусульманам в США, пока спецслужбы не разберутся в ситуации. Кроме того, он предлагал создать базу данных приверженцев ислама, которые находятся в США. «Наша страна не должна быть жертвой страшных атак со стороны людей, верящих лишь в джихад и не уважающих человеческую жизнь», — заявлял тогда Трамп.

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