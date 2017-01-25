Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд покидает госслужбу. В администрации Барака Обамы она многие годы курировала отношения с Россией и Украиной и стала одной из самых одиозных фигур для Кремля, который активно взаимодействовал с ней по украинскому направлению. О том, как проявила себя на посту Виктория Нуланд, вспоминала «Газета.Ru».



Виктория Нуланд. Фото: Reuters

Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд покидает госдепартамент после более 20 лет работы на госслужбе. Об этом 26 января сообщило агентство Associated Press.

Неизвестно, что думают об ее уходе в российском МИДе, однако здесь были уверены, что Нуланд может сохранить свои позиции и в администрации Дональда Трампа, хотя и на другой должности. Нуланд обрела широкую известность благодаря ее частым выступлениям на тему России. Кроме того, она хорошо известна тем, что принимала активное участие в событиях в Украине и даже выступала перед участниками киевского Майдана.

То, как она раздавала еду протестующим, которую ее противники назвали «печеньками госдепа» (на самом деле это были бутерброды, приготовленные самими участниками), в Сети стало одним из самых популярных мемов.

В России в поисковиках фамилию Нуланд часто ищут вместе со словами «пирожки» или «печеньки».

Известный российский байкер Александр Залдостанов назвал американскую чиновницу «заокеанской старухой» несмотря на то, что Нуланд в реальности внешне достаточно далека от подобного образа.

От Тэлботта до Чейни

Нуланд всегда интересовалась Россией и СССР. Здесь, возможно, сказалось происхождение ее деда со стороны отца — Мейера Нудельмана, который был выходцем из Российской империи. Свою карьеру в качестве специалиста по России она начала в посольстве США в Москве, где работала в начале 1990-х гг.

В дни путча в августе 1991 года Нуланд выполняла роль офицера по связи с защитниками Белого дома и посольства США. «Она рассказывала, что мобильных телефонов тогда не было, и она бегала в своей короткой юбчонке из Белого дома в посольство и обратно», — вспоминал один из бывших сотрудников американского представительства в Москве.

Несмотря на одиозный имидж, как сторонники, так противники Нуланд отзываются о ней с уважением и приводят ее в качестве примера настоящего «политического выживальщика».

Сама ее карьера полна разнообразных зигзагов — она сумела поработать в администрации демократа Билла Клинтона под началом заместителя госсекретаря Строуба Толботта, а затем уже в республиканской администрации — в аппарате вице-президента республиканца Ричарда Чейни. Последний был хорошо знаком с супругом Нуланд, неоконсервативным интеллектуалом Робертом Каганом.

В начале 2000-х гг. она стала зампредом постоянного представителя США при НАТО, а затем долгое время занимала пост посла США при НАТО. Один из европейских дипломатов, работавших в штаб-квартире альянса, запомнил ее как «яркую женщину и нетипичного бюрократа»: «Она умела спорить, отстаивать свою позицию — была современным дипломатом».

Покинув должность посла, Нуланд работала спецпосланником госдепа США, а после в администрации демократа Барака Обамы перешла на менее значимую должность пресс-секретаря. Знающие вашингтонскую кухню рассказывают, что Хиллари Клинтон, занимавшую пост госсекретаря, было трудно подобрать хорошего профессионала на эту должность, и после того, как на нее неудачно пробовались мужчины, выбор Клинтон пал на Нуланд.

«Она очень ловко выкручивалась, отвечая на вопросы журналистов, и продержалась дольше всех. По-русски говорит очень прилично. Конечно, дипломат до мозга костей», — вспоминает один из российских журналистов, который часто бывал на ее брифингах.

Возможно, Нуланд согласилась на эту работу, чтобы «пересидеть» до получения более важного поста. Новую должность она получила уже после того, как Джон Керри сменил на посту Клинтон. В 2013 году она была номинирована на должность помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии. И здесь она активно занялась постсоветским пространством.

«Джон, ты, наконец-то, ее уволил!»

Назначение Нуланд было воспринято в МИД РФ в штыки. Госсекретарь Керри, представляя Нуланд, которую многие в администрации называли просто Тория, вспоминал, как во время своей первой поездки в качестве госсекретаря в Россию ее отсутствию в составе группы обрадовался глава МИД Сергей Лавров: «Джон, ты, наконец-то, ее уволил!»

Жесткая и прямолинейная, Нуланд производила резкий контраст на фоне флегматичного сибарита, госсекретаря Джона Керри.

«Иногда казалось, что она пытается им руководить», — рассказывал «Газете.Ru» один из российских дипломатов, наблюдавший за общением Керри и Нуланд.

Она не лезла за словом в карман и в прямом, и в переносном смысле — во время событий на Майдане в Сеть попал ее разговор с послом США в Украине Джефри Пайетом, в котором помощник госсекретаря говорила о том, кого США нужно назначить на пост украинского премьера. Несмотря на безапелляционность, анализ кандидатур, сделанный Нуланд, был довольно точен — из всех лидеров Майдана лишь Арсений Яценюк обладал необходимым профессионализмом.

Однако больше всего запомнилось скандальное высказывание Нуланд в сторону Евросоюза. «К черту ЕС», — сказала Нуланд, употребив при этом более крепкое слово.

Впоследствии представитель госдепа Джейн Псаки заявила, что ругательства Нуланд выучила, когда плавала на советском торговом судне в качестве переводчика. Такой факт действительно имел место в биографии Нуланд.

Кроме того, уже будучи чиновником, во время визита в Одессу она рассказала, что работала по обмену пионервожатой в лагере «Молодая Гвардия». В одной из ее биографий написано, что это произошло в 1984 году, однако часть экспертов подвергают сомнению эту дату — обмены между советскими и американскими школьниками начались гораздо позже, после прихода к власти Михаила Горбачева.

В последние годы Нуланд активно занималась украинской тематикой.

«Мы поддерживаем власти Украины в их стремлении стать настоящим правительством для народа и ради народа, как, например, здесь, в США. Без этих реформ Украина не сможет развиваться, отвечать ожиданиям граждан, стать более демократичной и более европейской страной», — уверенно говорила Нуланд в интервью «Газете.Ru».

В последний год правления администрации Обамы Нуланд продолжала заниматься урегулированием ситуации в Украине, взаимодействуя с помощником президента России Владиславом Сурковым. Стороны обсуждали режим перемирия на Донбассе, а также конституционную реформу и выборы на территориях, которые не контролировались Киевом. На одной из них стороны даже договорились об «усилении давления на Киев». Одну из встреч, которая прошла в Калининградской области, Сурков назвал «мозговым штурмом по поиску компромиссов».

Переговоры проходили в закрытом режиме, но, очевидно, обоим, несмотря на противоположенные взгляды, было интересно взаимодействовать друг с другом. Обоих объединял интерес к истории и книгам. Вероятнее всего Сурков был знаком и с творчеством отца Нуланд — знаменитым хирургом и писателем Шервином Нуландом, автором публицистического бестселлера «Как мы умираем. Размышления о финальной главе жизни». Когда корреспондент «Газеты.Ru» в разговоре с Нуланд сказал, что знаком с творчеством ее отца, она была заметно тронута: «Спасибо. Он очень дорог мне», — ответила помощник госсекретаря.

Близкий к Кремлю источник, знакомый с содержанием беседы Нуланд и Суркова, отзывается о ней как о «жестком переговорщике».

«Она жесткий переговорщик с очень твердыми установками на результат. Хотя порой она скрывала свою жесткость под маской доброжелательности и хорошего настроения. Безусловно, они оба интеллектуалы, хотя и разного порядка, и при этом оба — практики, которые действовали по правилам, определенным командной игрой. Их диалог был конструктивным, но без завышенных ожиданий».

В Вашингтоне иногда можно было увидеть Нуланд стоящей в пробке по дороге на работу в своем открытом SАAB-кабриолет. «Она сидела и разговаривала с дочкой в редкие минуты отдыха», — вспомнил увидевший столь мирную Нуланд-маму один из российских дипломатов.

Нуланд, возможно, использует время после госслужбы, чтобы уделить внимание семье. Возможно, она, по сложившейся традиции, перейдет в экспертное сообщество.